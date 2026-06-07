Gayatri Jayanti 2026: साल का सबसे शुभ दिन! गायत्री जयंती पर बन रहा दुर्लभ रवि योग, इस समय की पूजा मानी जाती है बेहद फलदायी

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Gayatri Jayanti 2026: सनातन धर्म में गायत्री जयंती का विशेष महत्व माना जाता है. इस दिन वेदमाता गायत्री की पूजा-अर्चना की जाती है और गायत्री मंत्र का जाप बेहद फलदायी माना जाता है. मान्यता है कि माता गायत्री की आराधना से ज्ञान, विवेक और सद्बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है. आइए जानते हैं गायत्री जयंती 2026 की तिथि, शुभ योग, पूजा विधि और मंत्र जाप से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें.
गायत्री जयंती 2026 कब है?
द्रिक पंचांग के अनुसार, गायत्री जयंती 25 जून 2026, गुरुवार को मनाई जाएगी.
- एकादशी तिथि प्रारंभ: 24 जून 2026, शाम 6:12 बजे
- एकादशी तिथि समाप्त: 25 जून 2026, रात 8:09 बजे
गायत्री जयंती 2026 का शुभ योग
इस वर्ष गायत्री जयंती पर रवि योग का विशेष संयोग बन रहा है.जो सुबह 5:56 बजे प्रारंभ होगा और शाम 4:29 बजे समाप्त हो जाएगा.ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार रवि योग में किए गए धार्मिक कार्यों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है.
गायत्री जयंती पूजा विधि
- प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें.
- पूजा स्थान को साफ कर माता गायत्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें.
- घी का दीपक जलाएं.
- माता को रोली, अक्षत, चंदन, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें.
- श्रद्धा के साथ गायत्री मंत्र का जाप करें.
- पूजा के अंत में आरती करें और सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें.
गायत्री मंत्र
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्॥
गायत्री जयंती का महत्व
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता गायत्री को वेदमाता कहा गया है. उनकी उपासना से ज्ञान, विवेक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है. इसी कारण विद्यार्थियों और साधकों के लिए यह दिन विशेष माना जाता है.
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