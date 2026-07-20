Gauri Vrat 2026: इस दिन करें माता गौरी की पूजा, योग्य वर और सुखी दांपत्य का है विशेष महत्व; जानें शुभ मुहूर्त और पारण की तिथि

Gauri Vrat 2026: सावन से ठीक पहले आने वाला गौरी व्रत महिलाओं और अविवाहित कन्याओं के लिए बेहद खास माना जाता है. मान्यता है कि माता गौरी की सच्चे मन से पूजा करने पर मनचाहा जीवनसाथी मिलने का आशीर्वाद मिलता है, जबकि विवाहित महिलाओं के दांपत्य जीवन में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है. यही वजह है कि हर साल इस व्रत का बड़ी श्रद्धा के साथ पालन किया जाता है.

अगर आप भी इस बार गौरी व्रत रखने की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय जान लेना जरूरी है. इस बार यह व्रत पांच दिनों तक चलेगा और इसका समापन गुरु पूर्णिमा के दिन होगा.

कब से शुरू होगा गौरी व्रत?

वैदिक पंचांग के अनुसार, साल 2026 में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जुलाई की सुबह 9:12 बजे शुरू होगी और 25 जुलाई की सुबह 11:34 बजे समाप्त होगी. उदया तिथि के आधार पर गौरी व्रत की शुरुआत 25 जुलाई 2026, शनिवार से मानी जाएगी. दिलचस्प बात यह है कि इसी दिन देवशयनी एकादशी भी पड़ रही है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस तिथि से भगवान विष्णु योगनिद्रा में प्रवेश करते हैं और चातुर्मास की शुरुआत होती है. ऐसे में इस वर्ष गौरी व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है.

इन शुभ मुहूर्तों में करें माता गौरी की पूजा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शुभ समय में की गई पूजा का विशेष फल मिलता है. 25 जुलाई को पूजा के लिए कई शुभ योग बन रहे हैं.

ब्रह्म मुहूर्त – सुबह 4:16 बजे से 4:57 बजे तक

शुभ मुहूर्त- सुबह 7:21 बजे से 9:03 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त – दोपहर 12:00 बजे से 12:55 बजे तक

प्रदोष काल – शाम 7:17 बजे से 8:34 बजे तक

इनमें से किसी भी शुभ समय में माता गौरी और भगवान शिव की पूजा की जा सकती है.

पांच दिन तक चलता है यह व्रत

गौरी व्रत एक दिन का नहीं, बल्कि लगातार पांच दिनों तक चलने वाला पर्व है. इस दौरान श्रद्धालु प्रतिदिन सुबह और शाम माता गौरी, भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा करते हैं. कई स्थानों पर मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा करने की परंपरा भी है. कुछ लोग इन पांच दिनों में भजन-कीर्तन और रात्रि जागरण भी करते हैं.साल 2026 में यह व्रत 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन समाप्त होगा. इसी दिन विधि-विधान के साथ पूजा के बाद व्रत का पारण किया जाएगा.

आखिर क्यों रखा जाता है गौरी व्रत?

हिंदू धर्म में माता गौरी को सौभाग्य, प्रेम और अखंड सुहाग का प्रतीक माना गया है. इसलिए यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के बीच लोकप्रिय है. धार्मिक मान्यता है कि अविवाहित कन्याएं अगर श्रद्धा और नियमपूर्वक यह व्रत करें तो उन्हें योग्य और मनचाहा वर मिलने का आशीर्वाद प्राप्त होता है. वहीं विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, वैवाहिक सुख और परिवार की खुशहाली के लिए यह व्रत रखती हैं.कई जगहों पर इसे ‘मोरकत व्रत’ के नाम से भी जाना जाता है. मान्यता है कि इस दौरान माता गौरी और भगवान शिव की आराधना करने से जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्मकता का वास होता है.

पूजा के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

व्रत के दिन सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें. माता गौरी, भगवान शिव और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें फूल, फल, अक्षत, दीप और नैवेद्य अर्पित करें. पूजा के बाद गौरी व्रत की कथा सुनें या पढ़ें और अंत में परिवार की सुख-समृद्धि तथा मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें.

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