चमत्कारी है दिल्ली का गौरीशंकर मंदिर, एकसाथ पूजा करने से कपल सातों जन्म तक रहते हैं साथ, रोचक हैं मान्यताएं

Gauri Shankar Temple: देश की राजधानी दिल्ली केवल ऐतिहासिक इमारतों और आधुनिक जीवनशैली के लिए ही नहीं, बल्कि अपने प्राचीन धार्मिक स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है. यहां कई ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. इनमें कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से देखने और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. इन्हीं में से एक है चांदनी चौक स्थित गौरीशंकर मंदिर, जिसे भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा का विशेष केंद्र माना जाता है. सदियों पुराने इस मंदिर से जुड़ी कई ऐसी मान्यताएं हैं, जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को यहां खींच लाती हैं. सबसे लोकप्रिय मान्यता यह है कि, यदि पति-पत्नी या प्रेमी युगल यहां एक साथ भगवान शिव और माता गौरी की पूजा करते हैं, तो उनका रिश्ता सात जन्मों तक अटूट बना रहता है और वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास व सुख-समृद्धि बनी रहती है. जानिए मंदिर से जुड़े रोचक तथ्य-

आदर्श दांपत्य जीवन के प्रतीक है भगवान शिव-पार्वती

सावन, महाशिवरात्रि और सोमवार के दिन यहां नवविवाहित जोड़ों, विवाह योग्य युवक-युवतियों और दंपतियों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं. भक्तों का विश्वास है कि भगवान शिव और माता पार्वती आदर्श दांपत्य जीवन के प्रतीक हैं, इसलिए उनके समक्ष की गई प्रार्थना वैवाहिक जीवन की बाधाओं को दूर करती है. बेशक इन मान्यताओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध न हो, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह मंदिर प्रेम, विश्वास और अटूट रिश्तों का प्रतीक जरूर है.

करीब 800 साल पुराना है मंदिर

दिल्ली के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में गिने जाने वाले गौरीशंकर मंदिर का इतिहास कई शताब्दियों पुराना माना जाता है. मंदिर चांदनी चौक की मुख्य सड़क पर स्थित है और इसकी भव्य वास्तुकला तथा ऊंचा शिखर श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करता है. मान्यता है कि यहां स्थापित शिवलिंग अत्यंत प्राचीन है और इसकी नियमित पूजा-अर्चना से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

कैसे बना गौरी शंकर मंदिर?

लोक मान्यता के अनुसार, एक मराठा सैनिक युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया था. उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि, यदि उसका जीवन बच गया तो वह उनकी स्मृति में एक भव्य मंदिर का निर्माण कराएगा. सैनिक ठीक हो गया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए गौरीशंकर मंदिर का निर्माण कराया. हालांकि, इस इसके अलग-अलग स्थानीय संस्करण भी प्रचलित हैं.

कपल एक साथ करते हैं पूजा

मंदिर की सबसे प्रसिद्ध मान्यता यह है कि जो पति-पत्नी या प्रेमी युगल यहां भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करते हैं, उनके रिश्ते में प्रेम, विश्वास और आपसी समझ बनी रहती है. विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने और मनचाहा जीवनसाथी पाने की कामना से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं.

सावन और महाशिवरात्रि पर उमड़ती है भीड़

सावन के पूरे महीने और महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा, रुद्राभिषेक और भजन-कीर्तन का आयोजन किया जाता है. इन दिनों हजारों श्रद्धालु जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और फूल अर्पित कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. मंदिर परिसर भक्तों की भीड़ और हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठता है.