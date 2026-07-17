श्मशान ले जाने से पहले शव की आंखें और हाथ-पैर क्यों बांधते हैं? अंतिम संस्कार से जुड़ी इन धार्मिक मान्यताओं को जानकर रह जाएंगे हैरान

Garuda Purana: सनातन धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़ी हर परंपरा का अपना विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है. इन्हीं परंपराओं में से एक है श्मशान घाट ले जाने से पहले मृतक के हाथ-पैर बांधना. बहुत से लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? गरुड़ पुराण में इस विषय का विस्तार से उल्लेख मिलता है. आइए जानते हैं इस परंपरा के पीछे बताई गई धार्मिक मान्यता.

ज्योतिषाचार्यो के अनुसार, गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों, अंतिम यात्रा और शरीर की तैयारी से जुड़े कई नियम बताए गए हैं. इन्हीं नियमों में शव के हाथ-पैर बांधने की परंपरा का भी उल्लेख मिलता है, जिसे धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है.

शव के हाथ-पैर क्यों बांधे जाते हैं?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा का अपने शरीर से मोह बना रहता है. ऐसा माना जाता है कि आत्मा दोबारा शरीर में प्रवेश करने का प्रयास कर सकती है. इसी कारण अंतिम संस्कार से पहले शव के हाथ-पैर बांध दिए जाते हैं.

इसके साथ ही परंपरा के अनुसार:

मृतक की आंखें और मुंह बंद किए जाते हैं.

नाक और कान में रूई लगाई जाती है.

शरीर को अंतिम यात्रा के लिए व्यवस्थित किया जाता है.

इन सभी प्रक्रियाओं को आत्मा की शांति और अंतिम संस्कार की धार्मिक विधि का हिस्सा माना जाता है.

शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता?

गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अंतिम संस्कार से पहले शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दौरान नकारात्मक शक्तियां मृत शरीर के आसपास सक्रिय हो सकती हैं. इसलिए परिजन शव के पास रहते हैं और धार्मिक नियमों का पालन करते हैं.

आत्मा की शांति से जुड़ी मान्यता

सनातन परंपरा के अनुसार, अंतिम संस्कार पूरा होने तक आत्मा का शरीर से मोह पूरी तरह समाप्त नहीं होता. इसलिए अंतिम यात्रा से पहले किए जाने वाले सभी धार्मिक कर्म आत्मा की शांति और उसकी सद्गति की कामना के लिए किए जाते हैं.

धार्मिक विश्वास के रूप में समझें