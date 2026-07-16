Garuda Purana: क्या आपका भी हो चुका है पुनर्जन्म? गरुड़ पुराण में बताए गए ये 5 संकेत खोल सकते हैं पिछले जन्म का राज

Garuda Purana: अक्सर, जब लोग अपनी ज़िंदगी में किसी बड़ी परेशानी का सामना करते हैं और परेशान होते हैं, तो वे कहते हैं कि उन्हें पिछले जन्मों के पापों की सज़ा मिल रही है. लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं. हिंदू धार्मिक ग्रंथ, खासकर गरुड़ पुराण, मौत के बाद आत्मा की यात्रा और पुनर्जन्म के बारे में विस्तार से बताते हैं. आज, हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको यह समझने में मदद कर सकते हैं कि क्या आपका पिछला जन्म हुआ है.

बार-बार सपने आना

अगर आपको बार-बार एक ही सपना आता है और आप उसमें मौजूद लोगों या जगहों को पहचानते हैं, लेकिन याद नहीं कर पाते कि आपने उन्हें कहाँ देखा था, तो यह पुनर्जन्म का संकेत हो सकता है.

किसी अजनबी के बहुत करीब महसूस करना

कभी-कभी, कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिससे वह पहले कभी नहीं मिला होता, लेकिन उसे देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे वह उसे कई सालों से जानता हो. यह गहरा जुड़ाव पिछले जन्म के रिश्ते का संकेत माना जाता है.

किसी व्यक्ति या चीज़ से गहरा लगाव

कई लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही अंदाज़ा हो जाता है. कभी-कभी, वे जो कहते हैं वह सच हो जाता है. ऐसे मामलों में, माना जाता है कि आत्मा पहले ही मैच्योर हो चुकी है, जो आने वाली घटनाओं का संकेत देती है.

भविष्य की घटनाओं का पहले से अंदाज़ा

कई बार, बिना किसी वजह के, इंसान को किसी इंसान, जगह या चीज़ से गहरा लगाव हो जाता है. इस लगाव को पिछले जन्म का संकेत माना जाता है. कहा जाता है कि ऐसा लगाव इंसान के पिछले जन्म से जुड़ा होता है.

अनजाना डर ​​महसूस होना

कुछ लोगों को बिना किसी साफ़ वजह के डर या उदासी महसूस होती है. कभी-कभी, वे ऐसी बातें या व्यवहार करते हैं जो उनकी मौजूदा ज़िंदगी से बिल्कुल अलग होते हैं. इसे पुनर्जन्म का संकेत भी माना जाता है.