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मरने के बाद 86000 योजन की दूरी तय करता है आत्मा, जानें कितने दिन बाद होता है पुनर्जन्म

Garuda Purana::भगवान विष्णु ने अपने वाहन, पक्षी गरुड़ को जन्म, मौत और दोबारा जन्म के बारे में कई गहरे राज़ बताए थे. गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच हुई बातचीत का एक हिस्सा है. इसमें जन्म, मौत, पाप और पुण्य, मोक्ष, कर्म, स्वर्ग और नर्क और दोबारा जन्म के बारे में डिटेल में बताया गया है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 11, 2026 7:05:54 PM IST

Garuda Purana: मरने के बाद कितने दिनों में और कैसे मिलता है अगला शरीर?
Garuda Purana: मरने के बाद कितने दिनों में और कैसे मिलता है अगला शरीर?


Garuda Puranaमौत ज़िंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी सच है. इस दुनिया में पैदा होने वाले हर जीव की मौत तय है. हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक, गरुड़ पुराण में मौत के बाद आत्मा के सफ़र के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है. गरुड़ पुराण आमतौर पर तब पढ़ा जाता है या करवाया जाता है जब परिवार के किसी सदस्य की मौत हो जाती है. गरुड़ पुराण के मुख्य देवता भगवान विष्णु हैं.

गरुड़ पुराण में दोबारा जन्म के बारे में कई गहरे राज

भगवान विष्णु ने अपने वाहन, पक्षी गरुड़ को जन्म, मौत और दोबारा जन्म के बारे में कई गहरे राज़ बताए थे. गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच हुई बातचीत का एक हिस्सा है. इसमें जन्म, मौत, पाप और पुण्य, मोक्ष, कर्म, स्वर्ग और नर्क और दोबारा जन्म के बारे में डिटेल में बताया गया है. इसमें बताया गया है कि मौत के कितने दिन बाद और कैसे आत्मा को शरीर मिलता है. इंसान के कर्म ही उसका दोबारा जन्म तय करते हैं.

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86,000 योजन की दूरी तय करती है आत्मा

गरुड़ पुराण के अनुसार, मौत के बाद आत्मा बहुत लंबा सफ़र तय करती है. मौत के बाद यमराज के दूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहाँ उसे मौत के देवता यमराज के सामने पेश किया जाता है. कहा जाता है कि इस सफ़र में आत्मा लगभग 86,000 योजन की दूरी तय करती है. जो इंसान अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करता है और किसी भी जीव को मानसिक या शारीरिक तकलीफ नहीं पहुंचाता, वह आसानी से यमलोक पहुंच जाता है. इसके उलट, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें यम के दूत तड़पाकर यमलोक ले जाते हैं.

कर्म तय करते हैं पुनर्जन्म

गरुड़ पुराण के अनुसार इंसान के कर्म ही उसका पुनर्जन्म तय करते हैं. जो इंसान अपनी ज़िंदगी में अच्छे कर्म करता है, वह दुनियावी बंधनों से आज़ाद होकर मोक्ष पाता है. वहीं, जो इंसान अपनी ज़िंदगी में सिर्फ पाप करता है उसे नर्क भेजा जाता है. आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से तड़पाया जाता है. तड़प सहने के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, मृत्यु के तीसरे से 40वें दिन के बीच आत्मा को नया शरीर मिलता है.

Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इनखबर इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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