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मृत्यु के बाद मृतक के कपड़े, बिस्तर और पलंग का क्या करें? भूलकर भी नजरअंदाज न करें ये बातें, जानें गरुड़ पुराण का में नियम

Garuda Purana Ke Niyam: धर्म में मृत्यु के बाद केवल अंतिम संस्कार ही नहीं, बल्कि दिवंगत व्यक्ति की वस्तुओं के संबंध में भी विशेष परंपराएं और मान्यताएं बताई गई हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक के कपड़े, बिस्तर, चादर और पलंग जैसी वस्तुएं उसकी स्मृतियों और ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती हैं. इसलिए इन्हें लंबे समय तक बिना उपयोग के घर में रखना उचित नहीं माना गया है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 9, 2026 5:27:01 PM IST

मृतक की वस्तुओं में रह जाती है उसकी ऊर्जा
मृतक की वस्तुओं में रह जाती है उसकी ऊर्जा


Garuda Purana Ke Niyam: हिंदू धर्म में मृत्यु को जीवन का अंतिम सत्य माना गया है, लेकिन मृत्यु के बाद की परंपराएं केवल अंतिम संस्कार तक सीमित नहीं रहतीं. परिवार के लिए दिवंगत व्यक्ति की यादें अक्सर उसकी वस्तुओं से भी जुड़ी रहती हैं. कपड़े, बिस्तर, चादर, कंबल और पलंग जैसी चीजें भावनात्मक रूप से परिवार के सदस्यों को उस व्यक्ति के करीब महसूस कराती हैं. हालांकि धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण इन वस्तुओं के संबंध में कुछ विशेष नियमों का उल्लेख करता है, जिन्हें आत्मा की शांति और परिवार के मानसिक संतुलन से जोड़कर देखा जाता है.

क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती हैं दिवंगत व्यक्ति की वस्तुएं?

गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत सांसारिक मोह से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाती. जिन वस्तुओं का व्यक्ति जीवनभर उपयोग करता है, उनसे उसका एक सूक्ष्म संबंध बना रहता है. यही कारण है कि मृतक की रोजमर्रा की वस्तुओं को केवल सामान नहीं, बल्कि उसकी स्मृतियों और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि इन वस्तुओं को लंबे समय तक उसी रूप में घर में रखा जाए तो घर का वातावरण शोक और उदासी से भरा रह सकता है. इसका प्रभाव परिवार के सदस्यों की मानसिक स्थिति पर भी पड़ सकता है.

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कपड़े और बिस्तर को लेकर क्या कहता है गरुड़ पुराण?

कपड़े, चादर और बिस्तर ऐसी वस्तुएं हैं जिनका व्यक्ति के शरीर से सबसे अधिक संपर्क रहता है. गरुड़ पुराण में इन्हें मृत आत्मा के सांसारिक मोह से जुड़ा माना गया है. मान्यता है कि इन वस्तुओं को लंबे समय तक बिना किसी धार्मिक प्रक्रिया के घर में रखने से परिवार के कुछ सदस्यों को मानसिक बेचैनी, भावनात्मक बोझ, उदासी या भय का अनुभव हो सकता है. इसलिए शोक की अवधि समाप्त होने के बाद इन्हें या तो दान कर देना चाहिए या फिर शुद्धिकरण की प्रक्रिया के बाद ही दोबारा उपयोग में लाना चाहिए.

मृतक की वस्तुओं का दान क्यों माना जाता है शुभ?

गरुड़ पुराण में दान को अत्यंत पुण्यकारी कार्य बताया गया है. विशेष रूप से दिवंगत व्यक्ति की वस्तुओं का दान करना आत्मा की शांति से जोड़कर देखा जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार जब मृतक के कपड़े, बिस्तर या अन्य उपयोगी वस्तुएं किसी जरूरतमंद व्यक्ति, गरीब परिवार, साधु-संत या आश्रम को दान की जाती हैं, तो उससे न केवल किसी जरूरतमंद की सहायता होती है, बल्कि मृत आत्मा का सांसारिक मोह भी कम होता है. इससे आत्मा की आगे की यात्रा सरल होने की मान्यता है. साथ ही परिवार को भी यह संतोष मिलता है कि दिवंगत व्यक्ति की वस्तुएं किसी के काम आ रही हैं.]

पलंग को लेकर क्या है  मान्यता?

गरुड़ पुराण में पलंग का भी विशेष उल्लेख मिलता है. माना जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा पलंग पर बिताता है, इसलिए उसका उससे गहरा संबंध होता है. धार्मिक दृष्टि से यदि संभव हो तो मृतक के पलंग का दान करना शुभ माना जाता है. हालांकि यदि ऐसा करना संभव न हो तो उसे अच्छी तरह साफ करके, धूप में रखकर और गंगाजल से शुद्ध करने की सलाह दी जाती है. कई परिवार इस अवसर पर हवन या विशेष पूजा का आयोजन भी करते हैं ताकि घर का वातावरण सकारात्मक बना रहे.

सूतक काल समाप्त होने के बाद क्यों की जाती है यह प्रक्रिया?

हिंदू परंपराओं में मृत्यु के बाद लगभग 10 से 13 दिनों तक सूतक काल माना जाता है. इस अवधि में परिवार शोक में रहता है और कई शुभ कार्यों से दूरी बनाए रखता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक समाप्त होने के बाद घर का शुद्धिकरण किया जाता है. इसी समय मृतक की वस्तुओं को लेकर निर्णय लेना सबसे उचित माना जाता है. चाहे उनका दान करना हो या शुद्धिकरण के बाद उपयोग में लाना हो, यह प्रक्रिया इसी अवधि के बाद करने की सलाह दी जाती है.

यदि दान न कर सकें तो क्या करें?

बार भावनात्मक कारणों या अन्य परिस्थितियों की वजह से परिवार मृतक की सभी वस्तुओं का दान नहीं कर पाता. ऐसे में गरुड़ पुराण में शुद्धिकरण का विकल्प भी बताया गया है. इसके तहत कपड़ों और बिस्तरों को अच्छी तरह धोकर धूप में सुखाने की सलाह दी जाती है. इसके बाद गंगाजल का छिड़काव किया जाता है और घर में पूजा-पाठ, शिव आराधना या हवन जैसे धार्मिक कार्य किए जा सकते हैं. धार्मिक मान्यता है कि इससे वस्तुओं से जुड़ी पुरानी ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है और उनका उपयोग पुनः किया जा सकता है.

सम्मान के साथ करें निर्णय

गरुड़ पुराण यह संदेश देता है कि मृत्यु के बाद भी दिवंगत व्यक्ति के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता बनाए रखना आवश्यक है. उनकी वस्तुओं को लापरवाही से फेंकने या वर्षों तक बिना उपयोग के संभालकर रखने के बजाय धार्मिक परंपराओं के अनुसार उनका उचित उपयोग या दान करना बेहतर माना गया है. मान्यता है कि ऐसा करने से आत्मा को शांति मिलती है, जरूरतमंदों की सहायता होती है और परिवार भी धीरे-धीरे शोक से बाहर निकलकर जीवन की नई शुरुआत करने में सक्षम हो पाता है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: garuda purana ke niyahindu death rituals
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