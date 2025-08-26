Home > धर्म > भाग्य चमकाने और शांति पाने के लिए गरुड़ पुराण में बताए गए 5 सरल उपाय, आज ही अपनाएं

भाग्य चमकाने और शांति पाने के लिए गरुड़ पुराण में बताए गए 5 सरल उपाय, आज ही अपनाएं

गरुड़ पुराण में बताए गए पांच आसान उपाय आपके जीवन में सुख, सफलता और सौभाग्य ला सकते हैं। जानें कौन-से छोटे कर्म रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर आप समृद्धि और शांति पा सकते हैं।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 26, 2025 09:42:11 IST

Garuda Purana
Garuda Purana

हर इंसान अपने जीवन में खुशियां, सफलता और सौभाग्य चाहता है। लेकिन, कई बार मेहनत के बावजूद मनचाहा परिणाम नहीं मिलता और जीवन में तनाव, अशांति या रुकावटें आ जाती हैं। ऐसे समय में लोग उपाय तलाशते हैं जो उनकी किस्मत को संवार सकें और जीवन को सही दिशा दे सकें।

हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ गरुड़ पुराण में न केवल कर्म और धर्म का वर्णन है बल्कि इसमें ऐसे सरल उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर व्यक्ति जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। ये उपाय बड़े अनुष्ठानों या भारी खर्च की मांग नहीं करते, बल्कि रोजमर्रा की दिनचर्या में छोटे-छोटे बदलाव से ही असर दिखाते हैं।

1. सुबह ईश्वर का स्मरण करें

सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का ध्यान करना शुभ माना गया है। यह मन को शांति और आत्मबल देता है तथा पूरे दिन सकारात्मक सोच बनाए रखता है।

2. भोजन से पहले आभार और दान

खाने से पहले भोजन को प्रसाद मानकर ईश्वर को याद करें और उसका एक हिस्सा जरूरतमंद को दें। यह कर्म आपके जीवन में सौभाग्य और घर में सुख-समृद्धि लाता है।

Ganesh Chaturthi 2025: आखिर कहां है गणपति का असली सिर? पौराणिक मान्यता पढ़कर आप रह जाएंगे दंग

3. नियमित दान-पुण्य करें

गरुड़ पुराण में दान को महान कार्य बताया गया है। चाहे कपड़े हों, अन्न हो या समय अपनी क्षमता अनुसार दान करें। इससे न केवल पुण्य मिलता है बल्कि जीवन की बाधाएं भी दूर होती हैं।

4. बड़ों और गुरुओं का सम्मान करें

घर के बुजुर्ग और गुरुओं का सम्मान करना सौभाग्य बढ़ाने का सबसे आसान उपाय है। उनके आशीर्वाद से जीवन में सफलता और प्रगति मिलती है।

Ganesh Chaturthi 2025 : गणेश चतुर्थी पर इस विधि से करें बप्पा की स्थापना! शुभ मुहूर्त और पूजन का सही तरीका जाने यहां…

5. रोज आत्मचिंतन करें

दिन के अंत में कुछ समय अपने लिए निकालें और सोचें कि आपने दिन भर में क्या सही किया और कहां गलती हुई। आत्मचिंतन से व्यक्ति और बेहतर बनता है और उसका व्यक्तित्व निखरता है।

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है। 

Tags: Garuda Purana
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लंच हो या डिनर, 5 मिनट वाली टमाटर राइस रेसिपी...

August 25, 2025

पीरियड्स में तीज व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए 10...

August 25, 2025

जानिए प्रेगनेंसी के दौरान पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए

August 25, 2025

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025
भाग्य चमकाने और शांति पाने के लिए गरुड़ पुराण में बताए गए 5 सरल उपाय, आज ही अपनाएं

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

भाग्य चमकाने और शांति पाने के लिए गरुड़ पुराण में बताए गए 5 सरल उपाय, आज ही अपनाएं

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भाग्य चमकाने और शांति पाने के लिए गरुड़ पुराण में बताए गए 5 सरल उपाय, आज ही अपनाएं
भाग्य चमकाने और शांति पाने के लिए गरुड़ पुराण में बताए गए 5 सरल उपाय, आज ही अपनाएं
भाग्य चमकाने और शांति पाने के लिए गरुड़ पुराण में बताए गए 5 सरल उपाय, आज ही अपनाएं
भाग्य चमकाने और शांति पाने के लिए गरुड़ पुराण में बताए गए 5 सरल उपाय, आज ही अपनाएं
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?