Garuda Puran Secrets: मृत्यु के बाद कितनी मुश्किल होती है आत्मा की पहली रात? गरुड़ पुराण में छिपा है चौंकाने वाला रहस्य

Life After Death: मौत जीवन का अंतिम सत्य, जो हर किसी को निगल लेता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा क्या करती है या फिर उसके साथ क्या होता? ये सवाल शायद हर किसी के मन में उठता होगा, लेकिन इसका जवाब शायद ही किसी को पता होगा. विज्ञान ने NDE (Near Death Experiences) पर रिसर्च की लेकिन आत्मा का रहस्य सुलझ नहीं सका. साइंस अभी इस अनसुलझी मिस्ट्री से काफी दूर है. लेकिन प्राचीन हिंदू ग्रंथ गरुड़ पुराण ने यह राज़ हजारों साल पहले ही खोल दिया था.

मौत के बाद आत्मा की पहली रात

मौत के बाद आत्मा की पहली रात को लेकर गरुण पुराण में किया गया वर्णन काफी हैरान कर देने वाला है. जिसे पढ़कर आप भी कांप उठेंगे. गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और गरुण के संवाद पर आधारित है. इसमें मृत्यु, कर्मों का फल और पुनर्जन्म का पूरा विस्तार देखने को मिलता है. उत्तरखंड में साफ कहा गया है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है. आत्मा हमेशा अमर रहती है. लेकिन मरने के तुरंत बाद आत्मा को काफी कष्ट से गुजरना पड़ता है. गरुण पुराण के मुताबिक, आत्मा की पहली रात काफी दुख भरी होती है.

तकलीफ से भरी होती है आत्मा की पहली रात

जैसे ही शरीर से प्राण बाहर निकलते हैं, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है. लेकिन वह अपने घर, परिवार और मृत देह के पास ही भटकती रहती है. उसे प्यास, क्रोध और कामना की तीव्र इच्छा होने लगती है. जैसे जीवित अवस्था में होती है. गरुण पुराण के मुताबिक, आत्म को यह कष्ट इसलिए होता है क्योंकि वह अभी भी अपने जीवन और परिवार के मोह से बंधा होता है. आत्मा चिल्लाती और रोती रहती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता. यही कारण है कि हिंदू परंपरा में मौत के बाद प्रेत की तरह व्यवहार किया जाता है. ताकी आत्मा को भटकने से रोका जा सके.

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क्या कहता है साइंस और धर्म?

विशेषज्ञों के मुताबिक, ये वर्णन साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से मिलती है. लेकिन गरुण पुराण इसे आध्यात्मिक यातना बताता है. पहली रात में आत्मा को ऐसा लगता है कि वह काले अंधेरे में कहीं खो गई है. वह मृत शरीर को देखकर वापस शरीर में लौटना चाहती है, लेकिन यमदूतों का भय उसे रोक देता है. पुराण में ठीक तरह से वर्णन किया गया है कि अच्छे कर्मों वाली आत्मा को विष्णु दूत लेने के लिए पहुंचते हैं और वो भी फलों से सजे हुए रथ पर. लेकिन पापी आत्माओं के लिए यम के काले दूत लेने के आते हैं. दूत पहली रात के अंत में प्रकट होकर आथ्मा को यमपुरी लेकर चले जाते हैं.

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