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ये 4 आदतें कर सकती हैं आपको कंगाल! समय रहते नहीं सुधरे तो रूठ सकती हैं मां लक्ष्मी

Garuda Purana: गरुड़ पुराण को केवल मृत्यु और परलोक से जुड़ा ग्रंथ मानना अधूरा दृष्टिकोण है. इसमें जीवन को सफल, संतुलित और समृद्ध बनाने के कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ गलत आदतें व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, पारिवारिक सुख और मानसिक शांति को धीरे-धीरे खत्म कर देती हैं. देर तक सोना, अन्न का अनादर करना, घर में गंदगी रखना और परिवार में कलह बनाए रखना ऐसी आदतें हैं, जो मां लक्ष्मी को अप्रसन्न कर सकती हैं और आर्थिक संकट का कारण बन सकती हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: July 17, 2026 6:32:50 PM IST

सिर्फ कर्म नहीं, आदतें भी तय करती हैं भाग्य
सिर्फ कर्म नहीं, आदतें भी तय करती हैं भाग्य


Garuda Purana: सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों में शामिल गरुड़ पुराण जीवन के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डालता है. इसमें केवल मृत्यु के बाद की यात्रा का ही वर्णन नहीं है, बल्कि यह भी बताया गया है कि व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में किन आदतों को अपनाकर सुख-समृद्धि प्राप्त कर सकता है और किन गलतियों से बचना चाहिए. गरुड़ पुराण के अनुसार कई बार बड़े संकट किसी बड़ी गलती से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी-छोटी बुरी आदतों से पैदा होते हैं. यही आदतें धीरे-धीरे घर की बरकत और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करती हैं.

सूर्योदय के बाद तक सोना क्यों माना गया अशुभ? 

गरुड़ पुराण में सूर्योदय के बाद तक बिस्तर पर पड़े रहने की आदत को शुभ नहीं माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति के लिए सबसे उत्तम माना जाता है. कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, उसे सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है. वहीं देर तक सोने से आलस्य बढ़ता है, समय की बर्बादी होती है और अवसर हाथ से निकल सकते हैं. धीरे-धीरे इसका असर आर्थिक प्रगति पर भी पड़ने लगता है.

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अन्न का अपमान बन सकता है आर्थिक संकट का कारण

गरुड़ पुराण में अन्न को देवतुल्य बताया गया है. भोजन को व्यर्थ फेंकना, जरूरत से ज्यादा बनाना या उसका सम्मान न करना शुभ नहीं माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि अन्न का अपमान करने से घर की बरकत कम होने लगती है. इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन बनाना चाहिए और भोजन ग्रहण करते समय कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए. ऐसा करने से घर में अन्न और धन दोनों की स्थिरता बनी रहती है.

गंदा और अव्यवस्थित घर क्यों रोकता है बरकत?

गरुड़ पुराण के अनुसार घर की स्वच्छता केवल स्वास्थ्य से नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा से भी जुड़ी हुई है. घर में बिखरा सामान, अनावश्यक वस्तुएं और गंदगी नकारात्मक वातावरण पैदा करती हैं.
ऐसा माना जाता है कि जहां साफ-सफाई और व्यवस्था होती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है. नियमित सफाई और अनुपयोगी वस्तुओं को हटाने से घर का वातावरण बेहतर होता है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है.

परिवार में कलह बन सकती है सुख-शांति की दुश्मन

गरुड़ पुराण परिवार को व्यक्ति का सबसे बड़ा धन मानता है. इसमें कहा गया है कि घर में लगातार झगड़े, कटु शब्द और तनाव का माहौल रहने से न केवल रिश्ते कमजोर होते हैं, बल्कि घर की खुशहाली भी प्रभावित होती है. जब परिवार के सदस्य एक-दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखते हैं, तो घर में सकारात्मकता बनी रहती है. छोटी-छोटी बातों पर विवाद करने के बजाय धैर्य और समझदारी से समाधान निकालना बेहतर माना गया है.

इन अच्छी आदतों से बदल सकती है किस्मत

गरुड़ पुराण के अनुसार यदि व्यक्ति अपनी दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव कर ले तो उसका जीवन बेहतर हो सकता है. सुबह जल्दी उठना, भोजन का सम्मान करना, घर को साफ-सुथरा रखना और परिवार में प्रेम बनाए रखना ऐसी आदतें हैं जो धीरे-धीरे जीवन में स्थिरता और संतुलन लाती हैं. धार्मिक मान्यता है कि इन नियमों का पालन करने वाले लोगों को आर्थिक मजबूती, बेहतर स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्राप्त हो सकती है.

छोटी आदतें बदल सकती हैं जीवन की दिशा

गरुड़ पुराण यह संदेश देता है कि जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए हमेशा बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती. कई बार छोटी-छोटी अच्छी आदतें ही भविष्य की दिशा बदल देती हैं. समय रहते गलत आदतों को छोड़कर सकारात्मक दिनचर्या अपनाई जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बना रह सकता है.

Tags: Garuda Purana
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