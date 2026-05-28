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क्या आपके कर्म बना रहे हैं अगले जन्म का रूप? जानिए गरुड़ पुराण में क्या लिखा है

Garud Puran: गरुड़ पुराण के अनुसार इंसान के कर्म ही उसके अगले जन्म का रूप और भाग्य तय करते हैं. दया, सत्य, महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान जैसे अच्छे कर्म सुंदरता और सम्मान दिलाते हैं, जबकि छल, हिंसा और अहंकार नकारात्मक फल देते हैं. शास्त्र इन बातों के जरिए नैतिक जीवन जीने की सीख देते हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 28, 2026 5:37:32 PM IST

क्या आपके कर्म बना रहे हैं अगले जन्म का रूप? जानिए गरुड़ पुराण में क्या लिखा है


Garud Puran: क्या इंसान का अगला जन्म उसके कर्मों से तय होता है? क्या सुंदरता और कुरूपता सिर्फ भाग्य नहीं, बल्कि पिछले जन्म के कर्मों का फल भी हो सकती है? हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ गरुड़ पुराण में इस विषय को बेहद विस्तार से बताया गया है.
 
गरुड़ पुराण के अनुसार, इंसान जैसा जीवन जीता है और जैसे कर्म करता है, उसका असर सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं रहता. व्यक्ति के स्वभाव, व्यवहार और कर्म ही उसके अगले जन्म का रूप और भाग्य तय करते हैं.यही वजह है कि शास्त्रों में अच्छे आचरण और सात्विक जीवन पर इतना जोर दिया गया है.

गरुड़ पुराण में क्यों खास माना जाता है कर्म?

गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है. इसमें जीवन, मृत्यु, कर्म और पुनर्जन्म से जुड़े कई गहरे रहस्यों का वर्णन मिलता है.इस ग्रंथ में बताया गया है कि इंसान को उसके हर अच्छे और बुरे कर्म का फल जरूर मिलता है. यही कर्म आगे चलकर उसके अगले जन्म की परिस्थितियां भी तय करते हैं.महाभारत में भी एक प्रसिद्ध श्लोक के जरिए यही बात कही गई है ,
 
 ‘यादृशं वपते बीजं क्षेत्रमासाद्य कर्षकः.
 सुकृते दुष्कृते वापि तादृशं लभते फलम्॥’
 
अर्थात, किसान जैसा बीज बोता है, उसे वैसा ही फल मिलता है. ठीक उसी तरह इंसान को भी अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है.

 ये 5 कर्म अगले जन्म में दिला सकते हैं सुंदरता और सम्मान

गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ ऐसे कर्म हैं, जो व्यक्ति को अगले जन्म में आकर्षक व्यक्तित्व, अच्छा स्वास्थ्य और सम्मान दिला सकते हैं.
 
दया और सेवा का भाव
 
जो लोग जरूरतमंदों की मदद करते हैं और दूसरों के दुख को समझते हैं, उन्हें पुण्य फल प्राप्त होता है. ऐसे लोगों का व्यक्तित्व अगले जन्म में प्रभावशाली माना गया है.
 
 हमेशा सच बोलना
 
सत्य का पालन करने वाले लोगों को शास्त्रों में श्रेष्ठ माना गया है. माना जाता है कि ईमानदार और साफ दिल वाले व्यक्ति को अगले जन्म में सुंदरता और सम्मान मिलता है.
 
 माता-पिता और गुरु का सम्मान
 
जो लोग अपने माता-पिता, गुरु और बुजुर्गों का आदर करते हैं, उन पर ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है. गरुड़ पुराण में इसे सबसे बड़े पुण्यों में गिना गया है.
 
 महिलाओं का सम्मान करना
 
शास्त्रों में महिलाओं के सम्मान को धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है. जो व्यक्ति स्त्रियों का आदर करता है, उसे सुख और सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं.
 
 सात्विक जीवन और शुद्ध आचरण
 
सादा जीवन, सात्विक भोजन और अच्छे विचार इंसान के व्यक्तित्व को भीतर से मजबूत बनाते हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को अगले जन्म में भी शुभ फल मिलते हैं.

 किन आदतों से मिलता है बुरे कर्मों का फल?

गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे कर्मों का भी जिक्र मिलता है, जो व्यक्ति के लिए नकारात्मक परिणाम लेकर आते हैं.इनमें छल-कपट, हिंसा, लालच, दूसरों का अपमान करना, कमजोर लोगों का शोषण करना और अहंकार जैसी बातें शामिल हैं.मान्यता है कि ऐसे कर्म इंसान के जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ाते हैं और अगले जन्म में भी कष्ट का कारण बन सकते हैं.
 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Garud Purankarma theoryspiritual news
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