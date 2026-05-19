Home > धर्म > Ganga Dussehra 2026 को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन! आखिर 24 मई या 25 मई, जानिए सही तारीख

Ganga Dussehra 2026 को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन! आखिर 24 मई या 25 मई, जानिए सही तारीख

Ganga Dussehra Date 2026: हर साल ज्येष्ठ महीने में आने वाला गंगा दशहरा हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और पुण्यदायी पर्वों में गिना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थीं,. आइए जानते हैं साल 2026 में गंगा दशहरा के सही तारीख के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 19, 2026 5:38:18 PM IST

जानिए गंगा दशहरा 2026 के सही तारीख के बारे में.
जानिए गंगा दशहरा 2026 के सही तारीख के बारे में.


 Ganga Dussehra Date 2026: हर साल ज्येष्ठ महीने में आने वाला गंगा दशहरा हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और पुण्यदायी पर्वों में गिना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थीं. यही वजह है कि इस दिन गंगा स्नान, दान-पुण्य और पूजा-पाठ का विशेष महत्व माना जाता है.

लेकिन हर बार की तरह इस साल भी गंगा दशहरा की तारीख को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बन रही है. कई लोग 24 मई को पर्व मान रहे हैं, तो कुछ 25 मई 2026 को गंगा दशहरा बता रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा की सही तारीख, स्नान का शुभ समय और इस पर्व का धार्मिक महत्व.

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 कब है गंगा दशहरा 2026?

वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 24 मई 2026 की शाम से शुरू होगी और 25 मई 2026 की दोपहर तक रहेगी.हिंदू धर्म में अधिकांश त्योहार उदया तिथि के आधार पर मनाए जाते हैं. इसी वजह से गंगा दशहरा का पर्व 25 मई 2026, सोमवार को मनाना शुभ और मान्य माना जाएगा.इस दिन गंगा स्नान, पूजा और दान करने का विशेष फल प्राप्त हो सकता है.

 गंगा दशहरा 2026 स्नान मुहूर्त

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन पवित्र नदी में स्नान करना बेहद पुण्यदायी माना गया है. इस साल स्नान और पूजा के लिए कई शुभ योग भी बन रहे हैं.इसके अलावा सूर्योदय के समय सुबह करीब 06:06 बजे गंगा स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य देना भी अत्यंत शुभ माना गया है.

 इस बार बन रहे हैं खास शुभ योग

25 मई 2026 को हस्त नक्षत्र और रवि योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इन शुभ योगों में किया गया स्नान, दान और पूजा कई गुना अधिक फलदायी माना जाता है.इसी वजह से इस बार का गंगा दशहरा और भी खास माना जा रहा है.

 क्यों कहा जाता है गंगा दशहरा?

‘गंगा दशहरा’ शब्द का अर्थ केवल मां गंगा के धरती पर अवतरण से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि इसका संबंध दस प्रकार के पापों के नाश से भी माना जाता है.शास्त्रों के अनुसार ‘दशहरा’ का मतलब है -दस पापों का हरण करना. मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने और श्रद्धा के साथ पूजा-पाठ करने से व्यक्ति के दस प्रकार के पाप दूर हो सकते हैं.

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Ganga Dussehra 2026Ganga Dussehra DateGanga Snan Muhurat
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