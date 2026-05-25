Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा आज, बन रहा दुर्लभ शुभ संयोग, जानिए स्नान-दान का महत्व और पूजा विधि

Ganga Dussehra 2026: आज देशभर में गंगा दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है. हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का पर्व बेहद श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मां गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ था. यही कारण है कि इस दिन को अत्यंत पवित्र माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान, पूजा-पाठ और दान करने से व्यक्ति के दस प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

गंगा दशहरा पर बन रहे कई दुर्लभ और शुभ योग

इस वर्ष गंगा दशहरा पर कई दुर्लभ और शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस पर्व का महत्व और भी बढ़ गया है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार आज हस्त नक्षत्र, रवि योग और व्यतिपात योग का विशेष संयोग बन रहा है. ऐसे शुभ अवसर पर पवित्र नदी में स्नान और दान करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है.

गंगा दशहरा 2026 शुभ मुहूर्त

दशमी तिथि समाप्ति: 26 मई 2026 सुबह 05:10 बजे तक

26 मई 2026 सुबह 05:10 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:30 बजे से 05:30 बजे तक है यह समय स्नान और ध्यान के लिए सबसे उत्तम माना गया है.

सुबह 04:30 बजे से 05:30 बजे तक है यह समय स्नान और ध्यान के लिए सबसे उत्तम माना गया है. अभिजित मुहूर्त: दोपहर 12:17 बजे से 01:10 बजे तक है इस दौरान पूजा-पाठ और विशेष अनुष्ठान करना शुभ रहेगा.

ऐसे करें गंगा दशहरा की पूजा

गंगा दशहरा के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है. यदि किसी कारणवश नदी तक जाना संभव न हो, तो घर में स्नान के जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है. स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और पूजा स्थान पर मां गंगा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. इसके बाद मां गंगा को फूल, अक्षत, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें. पूजा के अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें.

गंगा दशहरा पर करें इस महामंत्र का जाप

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा पर मां गंगा के इस विशेष मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है—

“ॐ नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः”

इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

गंगा दशहरा पर दान का विशेष महत्व

गंगा दशहरा में ‘10’ संख्या का विशेष महत्व माना गया है. मान्यता है कि इस दिन 10 प्रकार की वस्तुओं का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं. इस दिन जल, अन्न, फल, वस्त्र, पूजन सामग्री, घी, नमक, तेल, शक्कर और स्वर्ण अथवा सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा का दान करना शुभ माना गया है. जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को निस्वार्थ भाव से किया गया दान घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है.

गंगा दशहरा की पौराणिक कथा

पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था. यज्ञ के दौरान इंद्र देव ने यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया. घोड़े की खोज करते हुए राजा सगर के 60 हजार पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्होंने मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया. ऋषि का अपमान होने पर कपिल मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने तप के तेज से राजा सगर के सभी 60 हजार पुत्रों को भस्म कर दिया. चूंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था, इसलिए उनकी आत्माओं को मोक्ष भी प्राप्त नहीं हुआ. इसके बाद राजा सगर के वंशज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तपस्या की. भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने मां गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान दिया. हालांकि मां गंगा का वेग अत्यंत तीव्र था, जिससे पृथ्वी पर भारी विनाश हो सकता था. तब भगीरथ की प्रार्थना पर भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया. बाद में शिव जी ने अपनी एक जटा खोली, जिससे मां गंगा शांत धारा के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुईं. मान्यता है कि पृथ्वी पर आकर मां गंगा ने राजा सगर के पुत्रों की भस्म को स्पर्श किया, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई. तभी से गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है.