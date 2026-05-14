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Ganga Dussehra 2026: गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा में क्या अंतर है? जानें पौराणिक कथा और धार्मिक रहस्य

Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा 2026 इस बार अधिक मास के दुर्लभ संयोग के कारण बेहद खास माना जा रहा है. यह पर्व 25 मई, सोमवार को मनाया जाएगा. गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा दोनों मां गंगा को समर्पित हैं, लेकिन गंगा सप्तमी उनके जन्मोत्सव और गंगा दशहरा पृथ्वी पर उनके अवतरण का प्रतीक माना जाता है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 14, 2026 5:08:09 PM IST

गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा में क्या अंतर है
गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा में क्या अंतर है


Ganga Dussehra 2026: हिंदू धर्म में मां गंगा को केवल एक नदी नहीं, बल्कि मोक्ष प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है. मान्यता है कि मां गंगा के जल में स्नान करने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और उसे आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होती है. गंगा मैया से जुड़े दो प्रमुख पर्व हर साल मनाए जाते हैं—गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा. हालांकि, कई लोग इन दोनों पर्वों को एक ही मान लेते हैं और इनके बीच का अंतर समझ नहीं पाते. वर्ष 2026 में गंगा दशहरा का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि इस बार ज्येष्ठ मास में अधिक मास यानी मलमास का दुर्लभ संयोग बन रहा है. ऐसे में इस दिन स्नान, दान और पूजा-पाठ का पुण्य कई गुना बढ़ने वाला है.

कब मनाया जाएगा गंगा दशहरा 2026

साल 2026 में गंगा दशहरा 25 मई, सोमवार को मनाया जाएगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का प्रतीक माना जाता है. इस दिन गंगा स्नान, दान-पुण्य और पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है.

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गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा में क्या अंतर है

हालांकि दोनों पर्व मां गंगा को समर्पित हैं, लेकिन इनका धार्मिक महत्व और उद्देश्य अलग-अलग माना गया है. गंगा सप्तमी को मां गंगा का जन्मोत्सव या पुनर्जन्म दिवस माना जाता है. वहीं गंगा दशहरा वह दिन माना जाता है जब मां गंगा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं. गंगा सप्तमी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है, जबकि गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है. गंगा सप्तमी का संबंध मां गंगा के दिव्य स्वरूप और स्वर्ग लोक में उनके अस्तित्व से माना जाता है, जबकि गंगा दशहरा पृथ्वी लोक के कल्याण और मानव जीवन के उद्धार से जुड़ा हुआ पर्व है.

धरती पर कैसे अवतरित हुईं मां गंगा

पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए कठोर तपस्या की थी. उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने मां गंगा को धरती पर जाने का आदेश दिया. लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि वह पूरी पृथ्वी को अपने प्रवाह में बहा सकती थीं. ऐसे में भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर उनके वेग को नियंत्रित किया. बाद में उन्होंने गंगा को शांत स्वरूप में पृथ्वी पर प्रवाहित किया. जिस दिन मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुईं, उसी दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है.

गंगा दशहरा पर 10 पापों से मुक्ति की मान्यता

धार्मिक मान्यता के अनुसार “दशहरा” शब्द का अर्थ होता है—दस पापों का नाश करने वाला. कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं. इनमें 3 शारीरिक, 4 वाणी से जुड़े और 3 मानसिक पाप शामिल माने गए हैं. अगर कोई व्यक्ति गंगा नदी तक नहीं पहुंच सकता, तो वह घर पर स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर भी पुण्य प्राप्त कर सकता है

स्नान के समय इस मंत्र का जाप करना शुभ माना गया है

“ॐ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति.
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् संनिधिं कुरु॥”

2026 में अधिक मास का विशेष संयोग

वर्ष 2026 में ज्येष्ठ मास में अधिक मास का संयोग बन रहा है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का पुण्य अक्षय माना जाता है. इसलिए इस बार गंगा दशहरा पर स्नान, जप, तप और दान का महत्व कई गुना बढ़ जाएगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सत्तू, मिट्टी का मटका, पंखा, जल और अन्न का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है. इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

Tags: Ganga Dussehra 2026ganga saptami
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