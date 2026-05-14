Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा के मौके पर ऐसे करें पूजा, पवित्र स्नान-दान का ये है मुहूर्त

Ganga Dussehra 2026: हिंदू धर्म में गंगा दशहरा को महत्वपूर्ण त्योहारों में एक माना जाता है. ये त्योहार गंगा सप्तमी के एक महीने तीन दिन बाद मनाया जाता है. वैशाख शुक्ल की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी का त्योहार होता है. ये त्योहार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है. ये दिन मां गंगा का अवतरण दिवस माना जाता है. इस साल गंगा दशहरा या गंगा दशमी का त्योहार 25 मई 2026 को मनाया जाता है.

गंगा दशहरा के मौके पर पवित्र नदी गंगा में स्नान का खास महत्व होता है. हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से पाप-दोष सभी खत्म हो जाते हैं. साथ ही पुण्य भी मिलता है. आइए जानते हैं कि गंगा दशहरा के मौके पर स्नान-दान और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है?

क्या है स्नान-दान के शुभ मुहूर्त?

ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सोमवार 25 मई सुबह 4 बजकर 30 मिनट से 26 मई सुबह 5 बजकर 10 मिनट तक रहेगी. उदयातिथि होने के कारण 25 मई को ही गंगा दशहरा मनाया जाएगा. गंगा दशहरा पर स्नान-दान और पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त को सबसे शुभ माना जाता है. पंचांग के अनुसार, 25 मई 2026 को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 शुरू होगा और 5:18 बजे तक रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 बजे से शुरू होकर 1:02 बजे तक रहेगा. स्नान और पूजन करने के बाद आप दान कर सकते हैं. हालांकि ध्यान रखें कि सूर्यास्त से पहले ही दान करें.

गंगा दशहरा पर क्या करें दान?

जानकारी के अनुसार, गंगा दशहरा के दिन आपको गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न, धन और कपड़े दान करने चाहिए. इसके साथ ही ब्राह्मणों को वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए. इस दिन शादीशुदा महिलाओं को श्रृंगार की सामग्री दान करनी चाहिए. साथ ही पशु-पक्षियों को चारा और पानी डालना चाहिए.

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