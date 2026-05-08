Ganga Dussehra 2026: कब है गंगा दशहरा? नोट करें सही तारीख, स्नान-दान और पूजा का शुभ मुहूर्त

Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है. यह पर्व गंगा सप्तमी के एक महीने 3 दिन बाद मनाया जाता है. वैशाख शुक्ल की सप्तमी तिथि पर गंगा सप्तमी मनाई जाती है. गंगा दशहरा का त्योहार ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है. वहीं गंगा सप्तमी मां पुनर्जन्म के रूप में मनाया जाता है. वहीं इस साल गंगा दशहरा सोमवार 25 मई 2026 को मनाई जाएगी. गंगा दशहरा पर पवित्र नदी में स्नान का महत्व होता है. माना जाता है कि, इस दिन सन्ना करने से पाप और दोष सभी खत्म हो जाता है. साथ ही पुण्य की प्राप्ति होती है.

गंगा दशहरा शुभ मुहूर्त

दशमी तिथि आरंभ-, 25 मई सुबह 4 बजकर 30 मिनट

दशमी तिथि समाप्त- 26 मई सुबह 5 बजकर 10 मिनट

25 मई को ही गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा

नक्षत्र का शुभ मुहूर्त

हस्त नक्षत्र प्रारंभ: 26 मई 2026 प्रातः 04:08

हस्त नक्षत्र समाप्त: 27 मई 2026 प्रातः 05:56

व्यतिपात योग प्रारम्भ: 27 मई 2026 प्रातः 03:11

व्यतिपात योग समाप्त: 28 मई 2026 प्रातः 03:25

गंगा दशहरा पर आप क्या करें?

गंगा नदी में पवित्र स्नान करें.

नदी को फूल, दीये और प्रार्थनाएँ अर्पित करें.

दान (चैरिटी) करें, जैसे कपडे, भोजन या पानी दान करना.

मंत्रों का जाप करें और उपवास रखें.

बहुत से लोग वाराणसी और हरिद्वार जैसे शहरों में प्रसिद्ध घाटों पर भी जाते हैं.

गंगा दशहरा का महत्व

भक्त पवित्र स्नान करते हैं, पूजा-अर्चना करते हैं, गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं, जरूरतमंदों को दान देते हैं और आशीर्वाद पाने के लिए पवित्र मंत्रों का जाप करते हैं. ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से दस प्रकार के पाप धुल जाते हैं, मन और शरीर पवित्र हो जाते हैं, और आध्यात्मिक उत्थान होता है. गंगा दशहरा केवल एक त्योहार ही नहीं, बल्कि आस्था, पवित्रता और भक्ति का उत्सव है. इस दिन को विधि-विधान से मनाने से व्यक्ति के जीवन में शांति, सकारात्मकता और दैवीय आशीर्वाद आता है.

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