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Ganga Dussehra 2026: कल है गंगा दशहरा,भूलकर भी न करें ये गलतियां,गंगा स्नान से पहले जान लें जरूरी नियम

Ganga Dussehra Upay 2026: गंगा दशहरा 2026 इस बार 25 मई को मनाया जाएगा. इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है. स्नान से पहले मां गंगा को प्रणाम करना, सही दिशा में अर्घ्य देना और साबुन-शैम्पू का इस्तेमाल न करना जरूरी बताया गया है. नियमों के साथ किया गया स्नान शुभ फलदायी माना जाता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 24, 2026 6:00:36 PM IST

कल है गंगा दशहरा,भूलकर भी न करें ये गलतियां
कल है गंगा दशहरा,भूलकर भी न करें ये गलतियां


Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा का पर्व हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है. मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थीं. हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है. साल 2026 में गंगा दशहरा 25 मई को मनाया जाएगा.
 
इस खास दिन लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करके अपने पापों से मुक्ति और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा स्नान के भी कुछ खास नियम बताए गए हैं? अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो स्नान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है. आइए आसान भाषा में जानते हैं गंगा दशहरा पर स्नान से जुड़े जरूरी नियम और किन गलतियों से बचना चाहिए.

 गंगा दशहरा 2026 का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गंगा दशहरा के दिन मां गंगा धरती पर आई थीं ताकि लोगों के पापों का नाश हो सके. यही वजह है कि इस दिन गंगा स्नान, दान-पुण्य और पूजा-पाठ का विशेष महत्व बताया गया है.कहा जाता है कि श्रद्धा और नियमों के साथ किया गया गंगा स्नान जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है.

 गंगा स्नान से पहले जरूर करें ये काम

 गंगा में उतरने से पहले करें प्रणाम
 
गंगा नदी में सीधे पैर रखना शुभ नहीं माना जाता. स्नान करने से पहले हाथ जोड़कर मां गंगा को प्रणाम करें. फिर जल को माथे से लगाकर श्रद्धा के साथ नदी में प्रवेश करें.
 
 कितनी बार डुबकी लगाना माना जाता है शुभ?
 
शास्त्रों के अनुसार, गंगा स्नान के दौरान 3, 5, 7 या 12 डुबकियां लगाना शुभ माना गया है. मान्यता है कि ऐसा करने से मन और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है.
 
 किस दिशा में मुख करके दें अर्घ्य?
 
गंगा स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना बेहद फलदायी माना जाता है. अर्घ्य देते समय आपका मुख उगते सूर्य की दिशा में या गंगा की बहती धारा की ओर होना चाहिए.इस दौरान मां गंगा का ध्यान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है.
 
 स्नान के समय करें इस मंत्र का जाप
 
गंगा स्नान करते समय इस मंत्र का जाप करना शुभ माना गया है:
 
ॐ नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः
 
मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.

 गंगा स्नान के दौरान भूलकर भी न करें ये गलतियां

 साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल न करें
 
गंगा नदी को पवित्र माना जाता है, इसलिए स्नान करते समय साबुन, शैम्पू या तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इससे नदी की पवित्रता प्रभावित होती है.
 
नदी में कपड़े धोने से बचें
 
कई लोग स्नान के बाद वहीं कपड़े धोने लगते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं माना गया. गीले कपड़े घर लाकर साफ करना बेहतर माना जाता है.
 
गंगा दशहरा पर क्या करें?
 
  •  मां गंगा की विधि-विधान से पूजा करें
  •  जरूरतमंदों को दान दें
  •  जल संरक्षण का संकल्प लें
  •  नदी और घाट की साफ-सफाई का ध्यान रखें
  •  श्रद्धा और शांत मन से स्नान करें
 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.


 
 

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Tags: Ganga Dussehra 2026ganga snan mantrahindu festivalspiritual news
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