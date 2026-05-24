Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा पर स्नान-दान से बदलेगी किस्मत, बस इन नियमों का रखें ध्यान

Ganga Dussehra 2026: हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. क्योंकि, इस दिन मां गंगा धरती में अपतरित हुई थीं. मां गंगा का जल सभी दुख और दोष को दूर करने वाला माना जाता है. हिंदू मान्यता के अनुसार, गंगा दशहरा के पर्व पर नदी में स्नान और पूजा करने बेहद पुण्य का काम माना जाता है. अगर आप भी अपने दोष को दूर कर पुण्य पाना चाहते हैं, तो गंगा दशहरा पर आपको कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है.

गंगा दशहरा पर करें ये काम

गंगा नदी में श्रद्धा से 10 डुबकी लगाकर स्नान करना शुभ माना जाता है. अगर गंगा नदी नहीं जा सकते, तो घर के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें.

इस दिन जल दान का बहुत महत्व होता है. जरूरतमंद लोगों को पानी, शरबत या ठंडी चीजें पिलानी चाहिए.

मां गंगा की कृपा पाने के लिए व्रत रखें और गंगा मंत्र, चालीसा या स्तोत्र का पाठ करें.

गर्मी से बचाने वाली चीजें जैसे छाता, चप्पल, जूते, टोपी और गमछा दान करना शुभ माना जाता है.

सत्तू, शरबत, खरबूजा, पानी से भरा कलश और कुछ धन का दान करना भी पुण्यदायी होता है.

मां गंगा की पूजा में शुद्ध घी का दीपक जलाकर नदी में दीपदान करें. मान्यता है कि इससे दुख दूर होते हैं और सुख-समृद्धि बढती है.

इस पावन दिन पितरों की पूजा और तर्पण जरूर करना चाहिए. इससे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है.

क्या है 10 संख्या का महत्व?

हिंदू मान्यता के मुताबिक, गंगा दशहरा पर 10 की संख्या का खास महत्व माना जाता है. हिंदू मान्यता के मुताबिक, गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्लपक्ष की दसवीं तिथि पर पडता है. इस दिन गंगा पूजन करने से 10 पापों से मुक्ति मिलती है. गंगा दशहरा वाले दिन 10 डुबकी लगाने से सौभाग्य की प्राप्ती होती है. साथ ही 10 चीजों का दान करने से दुर्भाग्य दूर होता है.

भूलकर भी न करें ये गलतियां