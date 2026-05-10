Ganga Dussehra 2026: 25 मई को बन रहा बेहद शुभ संयोग, जानिए स्नान और दान का सही समय

Ganga Dussehra Date 2026: हर साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है. यह पर्व गंगा सप्तमी के करीब एक महीने बाद आता है. गंगा सप्तमी को मां गंगा के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि गंगा दशहरा उनके पृथ्वी पर अवतरण का प्रतीक माना जाता है.

साल 2026 में गंगा दशहरा सोमवार, 25 मई को मनाया जाएगा. इस दिन गंगा स्नान, पूजा-पाठ, दान-पुण्य और व्रत का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि गंगा दशहरा पर पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति के पाप और दोष दूर होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

गंगा दशहरा 2026 तिथि और शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि की शुरुआत 25 मई 2026 को सुबह 4 बजकर 30 मिनट से होगी और इसका समापन 26 मई 2026 को सुबह 5 बजकर 10 मिनट पर होगा.उदयातिथि के आधार पर गंगा दशहरा का पर्व 25 मई 2026, सोमवार को मनाया जाएगा.

दशमी तिथि का समय

दशमी तिथि प्रारंभ: 25 मई 2026 सुबह 4:30 बजे

दशमी तिथि समाप्त: 26 मई 2026 सुबह 5:10 बजे

गंगा दशहरा 2026 स्नान और पूजा का शुभ समय

गंगा दशहरा पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है. इस समय किए गए धार्मिक कार्यों का विशेष फल प्राप्त होता है.

ब्रह्म मुहूर्त

सुबह 4:34 बजे से 5:18 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त

दोपहर 12:09 बजे से 1:02 बजे तक

मान्यता है कि इस शुभ समय में गंगा स्नान, पूजा और दान करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है.

गंगा दशहरा पर क्या दान करना चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा पर दान का विशेष महत्व होता है. इस दिन जरूरतमंद लोगों की सहायता करना शुभ माना गया है.

अन्न और वस्त्र दान कर सकते हैं

गरीबों को धन या भोजन दे सकते हैं

ब्राह्मणों को दक्षिणा और वस्त्र दे सकते हैं

सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार सामग्री भेंट कर सकते हैं

पशु-पक्षियों के लिए पानी, दाना और चारा रख सकते हैं

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