Home > धर्म > पापों से मुक्ति दिलाने वाला पर्व है गंगा दशहरा, इन 10 चीजों के दान से खुलेगी किस्मत,दूर होंगे ग्रह दोष

पापों से मुक्ति दिलाने वाला पर्व है गंगा दशहरा, इन 10 चीजों के दान से खुलेगी किस्मत,दूर होंगे ग्रह दोष

Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा 2026 का पर्व 25 मई, सोमवार को मनाया जाएगा. इस दिन रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गंगा स्नान और दान-पुण्य करने से 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है. इस दिन जल, अन्न, फल, वस्त्र, छाता, पंखा, सत्तू और दक्षिणा जैसे 10 दान करना बेहद शुभ माना गया है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 24, 2026 3:32:33 PM IST

गंगा दशहरा पर दान से बढ़ेगी सुख-समृद्धि
गंगा दशहरा पर दान से बढ़ेगी सुख-समृद्धि


Ganga Dussehra 2026: हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का पर्व बेहद पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं. राजा भगीरथ की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा धरती पर आईं और उनके पूर्वजों को मोक्ष मिला. इसी वजह से इस दिन को भगीरथी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है.

रवि योग का बन रहा है शुभ संयोग

मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन पवित्र नदी में स्नान, पूजा और दान-पुण्य करने से व्यक्ति के कायिक, वाचिक और मानसिक यानी कुल 10 प्रकार के पापों का नाश होता है. इस साल गंगा दशहरा 25 मई 2026, सोमवार को मनाया जाएगा. खास बात यह है कि इस दिन पूरे समय रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है, जिससे इस पर्व का धार्मिक महत्व और भी बढ़ गया है.

You Might Be Interested In

गंगा दशहरा 2026 की तिथि और शुभ मुहूर्त

  • दशमी तिथि प्रारंभ: 25 मई 2026, सुबह 04:30 बजे
  • दशमी तिथि समाप्त: 26 मई 2026, सुबह 05:10 बजे
  • उदया तिथि के अनुसार पर्व: 25 मई 2026
  • ब्रह्म मुहूर्त स्नान समय: सुबह 04:04 बजे से 04:45 बजे तक

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, उदया तिथि में पड़ने के कारण 25 मई को गंगा स्नान, व्रत और पूजन करना सबसे शुभ और शास्त्र सम्मत माना जाएगा.

गंगा दशहरा पर क्यों खास है ‘10’ का महत्व?

गंगा दशहरा में ‘10’ अंक का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि इस दिन किए गए स्नान, जप, तप और दान से 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है. यही कारण है कि पूजा और दान में भी 10 की संख्या को शुभ माना जाता है. स्कंद पुराण के अनुसार, इस दिन 10 दीपक, 10 फल या 10 जरूरतमंदों को दान देने का विशेष फल प्राप्त होता है. गंगा दशहरा पर करें ये 10 शुभ दान-

जल से भरा घड़ा या शीतल जल का दान

गर्मी के मौसम में राहगीरों और जरूरतमंदों को ठंडा पानी पिलाना या मटका दान करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है. इससे सूर्य और चंद्रमा मजबूत होते हैं.

अन्न दान

चावल, गेहूं या अन्य खाद्य सामग्री का दान करने से घर में धन-धान्य की कमी नहीं रहती और मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है.

मौसमी फलों का दान

आम, तरबूज, खरबूजा जैसे रसीले फल दान करना शुभ माना गया है. इससे जीवन में मिठास और खुशहाली आती है.

वस्त्र दान

जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को नए और स्वच्छ वस्त्र दान करने से मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है.

छाते का दान

ज्येष्ठ मास की तेज धूप से बचाने के लिए छाता दान करना बेहद कल्याणकारी माना जाता है. इससे जीवन के संकटों से रक्षा होती है.

पंखा या बिजना दान

हाथ का पंखा या अन्य पंखे दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और घर में मानसिक शांति बनी रहती है.

जूते-चप्पल का दान

जरूरतमंदों को जूते या चप्पल दान करने से राहु-केतु के दोष शांत होते हैं और जीवन की राह आसान होती है.

घी और सुहाग सामग्री का दान

शुद्ध देसी घी या सुहागिन महिलाओं को सुहाग सामग्री दान करने से घर में सुख-समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है.

सत्तू का दान

गर्मी में सत्तू का दान स्वास्थ्य और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद उत्तम माना गया है. इससे ग्रह दोष शांत होते हैं.

दक्षिणा का दान

शास्त्रों में बिना दक्षिणा के दान को अधूरा माना गया है. इसलिए अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार कुछ धन या सिक्के जरूर दान करें.

दान करते समय रखें इन बातों का ध्यान

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दान हमेशा शांत मन, श्रद्धा और बिना अहंकार के करना चाहिए. अपनी क्षमता के अनुसार ही दान करें. दिखावे के लिए किया गया दान पुण्य फल को कम कर देता है.

Tags: Ganga Dussehra 2026ganga dussehra charity
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026

सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान...

May 25, 2026

किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार

May 25, 2026

पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन

May 25, 2026

Monsoon 2026: दिल्ली-NCR में कब तक बरसेगा मानसून!

May 24, 2026

इन 5 हैक्स से बनेगी मोटी मलाई, निकलेगा ज्यादा घी

May 24, 2026
पापों से मुक्ति दिलाने वाला पर्व है गंगा दशहरा, इन 10 चीजों के दान से खुलेगी किस्मत,दूर होंगे ग्रह दोष

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पापों से मुक्ति दिलाने वाला पर्व है गंगा दशहरा, इन 10 चीजों के दान से खुलेगी किस्मत,दूर होंगे ग्रह दोष
पापों से मुक्ति दिलाने वाला पर्व है गंगा दशहरा, इन 10 चीजों के दान से खुलेगी किस्मत,दूर होंगे ग्रह दोष
पापों से मुक्ति दिलाने वाला पर्व है गंगा दशहरा, इन 10 चीजों के दान से खुलेगी किस्मत,दूर होंगे ग्रह दोष
पापों से मुक्ति दिलाने वाला पर्व है गंगा दशहरा, इन 10 चीजों के दान से खुलेगी किस्मत,दूर होंगे ग्रह दोष