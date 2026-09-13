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जब गणेश जी से नाराज हुए देवता! फिर उनके कारण देवताओं के विवाह में आने लगी बाधा, जानें कैसे दूर हुआ संकट

Ganesh Ji Riddhi Siddhi Vivah: 14 सितंबर 2026 से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है. हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है. किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले सबसे पहले गणपति की पूजा की जाती है, ताकि रास्ते की सभी बाधाएं दूर हो जाएं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि एक पौराणिक कथा ऐसी भी है, जिसमें गणेश जी स्वयं देवताओं के विवाह में बाधा डालने लगे थे?

By: Lalit Kumar | Published: September 13, 2026 2:08:37 PM IST

Ganesh Ji Riddhi Siddhi Vivah
Ganesh Ji Riddhi Siddhi Vivah


Ganesh Ji Riddhi Siddhi Vivah: 14 सितंबर 2026 से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है. हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है. किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले सबसे पहले गणपति की पूजा की जाती है, ताकि रास्ते की सभी बाधाएं दूर हो जाएं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि एक पौराणिक कथा ऐसी भी है, जिसमें गणेश जी स्वयं देवताओं के विवाह में बाधा डालने लगे थे? कथा के अनुसार, गणेश जी विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहते थे और उन्होंने ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था. इसी बीच जब देवताओं के विवाह होने लगे तो उनके मन में नाराजगी पैदा हो गई. इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया कि विवाह के लिए निकलने वाली देवताओं की बारातों के रास्ते में बार-बार संकट आने लगा. अब सवाल है कि आखिर, गणेश जी ऐसा क्यों कर रहे थे और इस समस्या का समाधान कैसे निकला? आइए जानते हैं इस रोचक पौराणिक कथा को-

जब गणेश जी ने शनिदेव के विवाह में निभाई खास भूमिका

गणेश जी से जुड़ी एक अन्य प्रचलित कथा शनिदेव के विवाह से भी जुड़ी है. कथा के अनुसार, शनिदेव विवाह करना चाहते थे, लेकिन उनके कठोर स्वभाव और तेजस्वी रूप के कारण कोई भी कन्या उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी. ऐसे में देवताओं ने गणेश जी से सहायता मांगी. गणेश जी ने अपनी बुद्धि और विवेक से शनिदेव के विवाह का मार्ग प्रशस्त किया. मान्यता है कि, उन्होंने चित्ररथ की पुत्री से शनिदेव का विवाह कराया. इस विवाह के बाद शनिदेव के जीवन में संतुलन आया और उनके तेज का प्रभाव भी नियंत्रित हुआ. लेकिन, इसके बाद एक ऐसी घटना हुई, जिसमें स्वयं गणेश जी को विघ्नकर्ता की भूमिका में देखा गया. 

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देवताओं के विवाह में क्यों आने लगी बाधा?

पौराणिक कथा के अनुसार, गणेश जी विवाह नहीं करना चाहते थे. उन्होंने ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लिया था. इसी दौरान जब एक के बाद एक देवताओं के विवाह होने लगे तो गणेश जी को यह बात पसंद नहीं आई. कहा जाता है कि, गणेश जी अपने वाहन मूषक के जरिए देवताओं की बारातों के रास्ते में गड्ढे खुदवा देते थे. जब बारात वहां से गुजरती तो रास्ते में परेशानी खड़ी हो जाती थी. इससे देवताओं के विवाह में लगातार बाधाएं आने लगीं. आखिरकार देवता इस समस्या से परेशान हो गए और उन्होंने अपनी परेशानी ब्रह्मा जी को बताई. अब सवाल था कि स्वयं विघ्नहर्ता गणेश को कौन समझाए?

ऋद्धि-सिद्धि ने बदली पूरी कहानी

देवताओं की समस्या सुनकर ब्रह्मा जी ने इसका उपाय सोचा. कथा के अनुसार, उन्होंने अपनी मानस पुत्रियों ऋद्धि और सिद्धि को गणेश जी के पास भेजा. ऋद्धि को समृद्धि, उन्नति और वैभव का प्रतीक माना जाता है. जबकि, सिद्धि सफलता और आध्यात्मिक उपलब्धि का प्रतीक मानी जाती हैं. दोनों गणेश जी के पास रहने लगीं. जब भी किसी देवता का विवाह होता, ऋद्धि और सिद्धि अपनी बातों से गणेश जी का ध्यान दूसरी ओर लगा देतीं थीं. इस तरह देवताओं की बारातें बिना किसी बड़ी परेशानी के विवाह स्थल तक पहुंचने लगीं और विवाह भी संपन्न होने लगे. 

जब गणेश जी को पता चला ऋद्धि-सिद्धि का रहस्य

कुछ समय बाद गणेश जी को पता चला कि देवताओं के विवाह अब इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि ऋद्धि और सिद्धि उनका ध्यान भटका रही हैं. यह जानकर गणेश जी क्रोधित हो गए. कथा के अनुसार, उन्होंने ऋद्धि और सिद्धि को श्राप देने का विचार किया.  तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और गणेश जी को शांत किया. उन्होंने गणेश जी को समझाया कि ऋद्धि और सिद्धि ने किसी बुरी भावना से ऐसा नहीं किया था, बल्कि देवताओं के विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के लिए यह उपाय किया गया था. इसके बाद ब्रह्मा जी ने गणेश जी के सामने ऋद्धि और सिद्धि से विवाह करने का प्रस्ताव रखा. गणेश जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया. इस प्रकार ऋद्धि और सिद्धि उनकी पत्नियां बनीं.

Tags: DharmGanesh Chaturthi Puja
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