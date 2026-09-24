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Ganesh Visarjan Muhurat 2026: पंचक-भद्रा के बीच होगी बप्पा की विदाई! जानें गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त और नियम

Ganesh Visarjan Shubh Muhurat 2026: इस बार 25 सितंबर 2026, अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन होगा. हालांकि, इस दिन पंचक और भद्रा का संयोग रहने वाला है और दोपहर तक शूल योग भी रहेगा. ऐसे में भक्तों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर बप्पा को किस समय विदा करना शुभ रहेगा?

By: Lalit Kumar | Published: September 24, 2026 8:21:04 PM IST

Ganesh visarjan 2026
Ganesh visarjan 2026


Ganesh Visarjan Shubh Muhurat 2026: गणपति बप्पा को घर लाने के बाद हर भक्त के मन में एक ही इच्छा होती है कि उनकी विदाई भी उतनी ही श्रद्धा और खुशी से हो, जितनी धूमधाम से उनका स्वागत किया गया था. गणेशोत्सव के अंतिम दिन जब भक्त नम आंखों से कहते हैं, ‘गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ’, तो पूरा वातावरण भावुक हो उठता है. इस बार 25 सितंबर 2026, अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन होगा. हालांकि, इस दिन पंचक और भद्रा का संयोग रहने वाला है और दोपहर तक शूल योग भी रहेगा. ऐसे में भक्तों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर बप्पा को किस समय विदा करना शुभ रहेगा?

पंचक में कर सकते हैं गणेश विसर्जन?

पंचक को लेकर अक्सर लोगों के मन में संशय रहता है कि इस अवधि में गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जा सकता है या नहीं. धार्मिक मान्यताओं में पंचक से जुड़े कई नियम मुख्य रूप से मृत्यु और अंतिम संस्कार जैसे कार्यों से संबंधित बताए जाते हैं.

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वहीं, गणेश प्रतिमा का विसर्जन देव प्रतिमा को जल में समर्पित करने की धार्मिक प्रक्रिया है. इसलिए कुछ ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इसे अंतिम संस्कार की श्रेणी में नहीं रखा जाता. इसी आधार पर पंचक के दौरान भी गणेश विसर्जन किया जा सकता है. हालांकि, अपनी स्थानीय परंपरा और पंचांग के अनुसार मुहूर्त देखना उचित माना जाता है.

गणेश विसर्जन के दिन पंचक और भद्रा का साया

पंचांग के अनुसार, इस बार पंचक 23 सितंबर की रात से 28 सितंबर की सुबह तक रहेगा. ऐसे में 25 सितंबर को गणेश विसर्जन पंचक के बीच ही होगा. इसके अलावा 25 सितंबर को भद्रा सुबह 11:06 बजे से अगले दिन सुबह 6:12 बजे तक रहने वाली है. वहीं, दोपहर 2:05 बजे तक शूल योग का प्रभाव रहेगा. ऐसे में विसर्जन से पहले शुभ समय का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा.

Ganesh Visarjan 2026: ये हैं शुभ मुहूर्त

25 सितंबर को अलग-अलग शहरों में सूर्योदय और चौघड़िया के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है. दिए गए पंचांग के अनुसार गणेश विसर्जन के लिए प्रमुख मुहूर्त इस प्रकार हैं- 

  • लाभ चौघड़िया: सुबह 7:41 से 9:12 बजे तक
  • अमृत चौघड़िया: सुबह 9:12 से 10:42 बजे तक
  • शुभ चौघड़िया: दोपहर 12:13 से 1:43 बजे तक
  • चर एवं लाभ मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 3:18 बजे तक
  • विसर्जन का उत्तम समय: सुबह 6:12 बजे से दोपहर 2:36 बजे तक
  • प्रातःकाल शुभ मुहूर्त: सुबह 6:12 से 10:42 बजे तक
  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 बजे तक
  • विजय मुहूर्त: दोपहर 2:14 से 3:02 बजे तक
  • गोधूलि मुहूर्त: शाम 6:15 से 6:39 बजे तक
  • रवि योग: सुबह 6:12 से 11:22 बजे तक

बप्पा को विदा करने से पहले जरूर करें ये पूजा

गणेश विसर्जन से पहले भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा करें. उन्हें फूल, दूर्वा, फल और मोदक या अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार नैवेद्य अर्पित करें. इसके बाद आरती करें और परिवार के सभी सदस्य गणपति बप्पा से सुख, शांति, समृद्धि और मंगल की कामना करें.

पूजा के दौरान जाने-अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा मांगकर उन्हें श्रद्धापूर्वक विदाई दें. इसके बाद प्रतिमा को सम्मान के साथ विसर्जन स्थल तक ले जाएं.

विसर्जन के समय इन बातों का रखें ध्यान

विसर्जन से पहले उत्तर पूजा और आरती करें. प्रतिमा को सम्मानपूर्वक ले जाएं और स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित विसर्जन स्थल का ही इस्तेमाल करें. पर्यावरण की दृष्टि से मिट्टी की प्रतिमा को प्राथमिकता दें. फूल-माला और अन्य निर्माल्य को नदी, तालाब या समुद्र में न डालें, बल्कि निर्धारित स्थान पर रखें.

Tags: Dharmganesh visarjan 2026religion news
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