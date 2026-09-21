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Ganesh Visarjan 2026: गणपति विसर्जन क्यों किया जाता है? पढ़िए बप्पा को विदा करने के पीछे की पौराणिक कथा

Ganesh Visarjan 2026: ढोल-नगाड़ों की गूंज, ‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयकारे और आंखों में विदाई की नमी… गणेश विसर्जन का दृश्य हर भक्त के लिए बेहद भावुक होता है. कई दिनों तक घर या पंडाल में विराजने के बाद जब भक्त बप्पा को जल में विसर्जित करते हैं, तो मन में एक सवाल जरूर उठता है- जिस गणेश प्रतिमा की इतने दिनों तक पूजा की, आखिर उसे विसर्जित क्यों किया जाता है?

By: Lalit Kumar | Published: September 21, 2026 5:15:43 PM IST

Ganesh Visarjan
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Ganesh Visarjan 2026: देशभर में गणेश उत्सव की धूम है. ढोल-नगाड़ों की गूंज, ‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयकारे और आंखों में विदाई की नमी… गणेश विसर्जन का दृश्य हर भक्त के लिए बेहद भावुक होता है. कई दिनों तक घर या पंडाल में विराजने के बाद जब भक्त बप्पा को जल में विसर्जित करते हैं, तो मन में एक सवाल जरूर उठता है- जिस गणेश प्रतिमा की इतने दिनों तक पूजा की, आखिर उसे विसर्जित क्यों किया जाता है? इसके पीछे सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि सृष्टि, प्रकृति और जीवन-मृत्यु के चक्र से जुड़ा गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी बताया जाता है. वहीं, पौराणिक मान्यता इस परंपरा को महर्षि वेद व्यास और भगवान गणेश से जुड़ी एक रोचक कथा से जोड़ती है.

2026 में कब होगा गणेश विसर्जन?

गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026 से शुरू हुई है, जबकि मुख्य गणेश विसर्जन 25 सितंबर, अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाएगा. हालांकि, परिवार और स्थानीय परंपराओं के अनुसार डेढ़ दिन, तीन, पांच, सात या दसवें दिन भी गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है.

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क्यों किया जाता है गणेश प्रतिमा का विसर्जन?

गणेशोत्सव के दौरान भक्त मिट्टी की प्रतिमा में विधि-विधान से प्राण-प्रतिष्ठा कर भगवान गणेश का आह्वान करते हैं. कई दिनों तक पूजा, आरती और भोग लगाने के बाद विसर्जन के जरिए प्रतिमा को दोबारा प्रकृति में विलीन किया जाता है. धार्मिक दृष्टि से इसे जीवन की नश्वरता और पंचतत्वों में विलय का प्रतीक माना जाता है. मिट्टी से बनी प्रतिमा जल में मिलकर अपने मूल तत्वों में लौट जाती है. इसका संदेश है कि संसार में जो आया है, उसका एक दिन अंत निश्चित है और अंत के बाद नए आरंभ की संभावना भी बनी रहती है.

महाभारत से जुड़ी है विसर्जन की पौराणिक कथा

एक प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार, महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश से महाभारत की कथा लिखने का आग्रह किया था. गणेश जी ने लगातार 10 दिनों तक महाभारत की कथा लिखी. कथा पूरी होने के बाद वेद व्यास ने जब अपनी आंखें खोलीं, तो उन्होंने देखा कि लगातार लिखने के कारण गणेश जी का शरीर गर्म हो गया था.

कहा जाता है कि वेद व्यास ने गणेश जी को ठंडक देने के लिए उन्हें जल में स्नान कराया. मान्यता है कि यह दिन अनंत चतुर्दशी था. इसी कथा को गणेश प्रतिमा के दस दिनों तक पूजन और फिर विसर्जन की परंपरा से जोड़ा जाता है. हालांकि यह एक पौराणिक मान्यता है, ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित घटना नहीं.

‘गणपति बप्पा मोरया’ कहकर क्यों दी जाती है विदाई?

विसर्जन के दौरान भक्त ‘गणपति बप्पा मोरया’ का जयघोष करते हैं. यह सिर्फ विदाई का नारा नहीं, बल्कि बप्पा के अगले वर्ष फिर आने की कामना से भी जुड़ा है. भक्त अंतिम आरती करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि गणपति उनके जीवन से बाधाएं दूर करें और सुख-समृद्धि बनाए रखें.

Tags: Dharmganesh chaturthi 2026ganesh utsava 2026religion news
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