Ganesh Chaturthi 2025 : तीसरे दिन इस विधि के साथ करें बप्पा का विसर्जन, नहीं तो रह जाएगी आपकी पूजा अधूरी

Ganesh Chaturthi 2025 3rd day: गणेश चतुर्दशी पर्व का आरंभ हो चुका है। इस दिन लोग अपने घर में भगवान गणेश की प्रतिमा को लेकर आते हैं। यह त्योहार 11 दिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन पूरे विधि-विधान के साथ लोग बप्पा का विसर्जन करते हैं। कुछ लोग अनंत चतुर्दशी से पहले ही बप्पा को विदा भी करते हैं। अगर आप भी तीसरे दिन यानी आज गणेश विसर्जन करने वाले हैं, तो इससे पहले गणेश विसर्जन की पूजा विधि जान लें।
कैसे करें गणपति विसर्जन?
आज गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त
Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।