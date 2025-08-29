Ganesh Chaturthi 2025 : तीसरे दिन इस विधि के साथ करें बप्पा का विसर्जन, नहीं तो रह जाएगी आपकी पूजा अधूरी

Ganesh Chaturthi 2025 3rd day: गणेश चतुर्दशी पर्व का आरंभ हो चुका है। इस दिन लोग अपने घर में भगवान गणेश की प्रतिमा को लेकर आते हैं। यह त्योहार 11 दिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन पूरे विधि-विधान के साथ लोग बप्पा का विसर्जन करते हैं। कुछ लोग अनंत चतुर्दशी से पहले ही बप्पा को विदा भी करते हैं। अगर आप भी तीसरे दिन यानी आज गणेश विसर्जन करने वाले हैं, तो इससे पहले गणेश विसर्जन की पूजा विधि जान लें।

कैसे करें गणपति विसर्जन?

गणपति विसर्जन पूरे विधि-विधान से करना जरूरी होता है। नहीं तो आपको पूजा का फल नहीं मिलता है। आज का शुभ मुहर्त के बारे में और साथ ही पूजा विधि के बारे में भी अच्छे से जान लें

आज गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त

आज शुभ मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 22 मिनट से लेकर दोपहर 3 बजकर 35 मिनट तक रहेगा। वहीं शाम को 5:11 मिनट से लेकर शाम 6:47 मिनट तक रहेगा। रात 12 बजकर 22 मिनट से रात 1 बजकर 46 बजे तक भी आप रात गणपति विसर्जन कर सकते हैं।

विधि-विधान से करें पूजा

सुबह सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा स्थल को साफ करें। गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप जलाएं। इसके बाद उन्हें स्नान कराएं। फिर रोली, चंदन, अक्षत, और फूल बप्पा को अर्पित करें। मोदक या लड्डू का भोग भी लगाना जरूरी है। गणेश जी को लड्डू की पोटली देना शुभ माना जाता है। ताकि वह खाली हाथ घर से विदा ना हो। नदी, तालाब, या घर पर पानी का टब में भी आप बप्पा का विसर्जन कर सकते हैं।

