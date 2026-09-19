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नाड़ी वाले गणपति का अनोखा मंदिर! प्रतिमा में उभरी हैं इंसानी नसें, अफसरों के प्रमोशन और राजा के श्राप से जुड़ी है कथा

Nadi Wale Ganpati Temple: किसी गणेश मंदिर में भगवान की प्रतिमा पर मानव शरीर जैसी नसें उभरी हुई दिखाई दें, तो जाहिर है यह दृश्य श्रद्धालुओं का ध्यान खींचेगा. राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल में स्थित नाड़ी वाले गणपति मंदिर की पहचान ऐसी ही अनोखी मान्यता से जुड़ी है. पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक कथा और मान्यताएं-

By: Lalit Kumar | Published: September 19, 2026 1:46:57 PM IST

Nadi Wale Ganpati Temple
Nadi Wale Ganpati Temple


Nadi Wale Ganpati Temple: किसी गणेश मंदिर में भगवान की प्रतिमा पर मानव शरीर जैसी नसें उभरी हुई दिखाई दें, तो जाहिर है यह दृश्य श्रद्धालुओं का ध्यान खींचेगा. राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल में स्थित नाड़ी वाले गणपति मंदिर की पहचान ऐसी ही अनोखी मान्यता से जुड़ी है. कहा जाता है कि, प्रतिमा का शृंगार होने के दौरान उसमें शरीर की नसों जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं. यही वजह है कि, यह मंदिर स्थानीय आस्था के साथ अपनी अलग पहचान रखता है. यहां गणेश महोत्सव के दौरान विशेष आयोजन होते हैं और हर बुधवार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक कथा और मान्यताएं- 

राजा क्षेम की तपस्या से जुड़ी कथा

मंदिर से जुड़ी मान्यता के अनुसार, जब भीनमाल को श्रीमाल के नाम से जाना जाता था, तब राजा क्षेम ने इसी स्थान पर भगवान विनायक की तपस्या की थी. मान्यता है कि, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विनायक यहां प्रकट हुए और राजा को एक श्राप से मुक्ति मिली. इसके बाद यहां गणपति की स्थापना कर पूजा-अर्चना शुरू हुई. 

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मूर्ति में क्यों दिखाई देती हैं नसें?

मंदिर से जुड़े लोगों के अनुसार, भगवान गणपति की प्रतिमा पर शृंगार किए जाने के बाद मानव शरीर जैसी नसों के निशान दिखाई देते हैं. इसी विशेषता के कारण भक्त इसे ‘नाड़ी वाले गणपति’ के नाम से जानते हैं. इस दृश्य को श्रद्धालु धार्मिक आस्था और भगवान गणेश के विशेष स्वरूप से जोड़कर देखते हैं. हालांकि, इन आकृतियों के वैज्ञानिक कारण उपलब्ध नहीं हैं.

अफसर भी मांगते हैं प्रमोशन की मन्नत

इस मंदिर से जुड़ी एक और दिलचस्प मान्यता है. बताया जाता है कि कई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी पदोन्नति की मनोकामना लेकर यहां आते हैं. मंदिर विकास समिति से जुड़े सचिव अमृतलाल डी. प्रजापत के अनुसार, अलग-अलग क्षेत्रों से अधिकारी अपनी मन्नत लेकर मंदिर पहुंचते हैं. रिपोर्ट में भीनमाल के एक पूर्व एसडीएम के मंदिर आने और बाद में उनके प्रमोशन होने का उदाहरण भी बताया गया है.

करीब 50 साल पहले बना था मंदिर

बताया जाता है कि, पुराने मंदिर के ध्वस्त होने के बाद लंबे समय तक यहां प्राचीन अवशेष मौजूद रहे. करीब 50 साल पहले वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया गया. इसके बाद वर्ष 2007 में सिद्धिविनायक मंदिर विकास समिति का गठन हुआ. समिति की ओर से मंदिर का जीर्णोद्धार, चारदीवारी, नाड़ी का सौंदर्यीकरण और पौधरोपण जैसे काम कराए गए.

Tags: Dharmfamous templeganesh utsava 2026religion news
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