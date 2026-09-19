Home > धर्म > गणेश जी ने रख दी थी शर्त… ‘रुके तो लिखना बंद!’ फिर वेदव्यास ने ऐसे निकाला रास्ता, जानें महाभारत लेखन की रोचक कथा

गणेश जी ने रख दी थी शर्त… ‘रुके तो लिखना बंद!’ फिर वेदव्यास ने ऐसे निकाला रास्ता, जानें महाभारत लेखन की रोचक कथा

Ganesh Ji Mahabharat Writing Story: महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, नीति, रिश्तों, राजनीति और मानव स्वभाव की ऐसी गाथा है, जिसमें हजारों पात्रों और अनगिनत घटनाओं का वर्णन मिलता है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी विशाल कथा आखिर लिखी कैसे गई होगी? पढ़िए रोचक कथा-

By: Lalit Kumar | Published: September 19, 2026 12:04:30 PM IST

Ganesh Ji Mahabharat Writing Story
Ganesh Ji Mahabharat Writing Story


Ganesh Ji Mahabharat Writing Story: महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, नीति, रिश्तों, राजनीति और मानव स्वभाव की ऐसी गाथा है, जिसमें हजारों पात्रों और अनगिनत घटनाओं का वर्णन मिलता है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी विशाल कथा आखिर लिखी कैसे गई होगी? पौराणिक मान्यता के अनुसार, महर्षि वेदव्यास ने इस महान ग्रंथ की रचना की और इसे लिखने की जिम्मेदारी भगवान गणेश ने संभाली. मगर यहां भी एक दिलचस्प मोड़ था. गणेश जी ने लिखने से पहले ऐसी शर्त रख दी थी, जिसे सुनकर वेदव्यास के सामने मुश्किल खड़ी हो गई. पढ़िए महाभारत लेखन से जुड़ी रोचक कथा-

गणेश जी ने रखी थी अनोखी शर्त

पौराणिक कथा के अनुसार, महर्षि वेदव्यास चाहते थे कि उनके द्वारा रची जा रही महाभारत को कोई ऐसा दिव्य लेखक लिखे, जो लगातार बिना रुके उनके शब्दों को लिपिबद्ध कर सके. इसके लिए उन्होंने भगवान गणेश का स्मरण किया. गणेश जी उनके सामने प्रकट हुए और महाभारत लिखने के लिए तैयार हो गए. लेकिन, उन्होंने एक शर्त रख दी कि वेदव्यास को कथा सुनाते समय बीच में रुकना नहीं होगा.

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गणेश जी का कहना था कि यदि वेदव्यास एक बार कथा सुनाना शुरू करेंगे तो उन्हें लगातार बोलते जाना होगा. जैसे ही वे रुके, गणेश जी लेखन बंद कर देंगे. यह शर्त आसान नहीं थी. महाभारत कोई छोटी कथा नहीं थी. इसमें युद्ध, राजवंशों, ऋषियों, राजाओं और असंख्य घटनाओं का विस्तृत वर्णन था.

वेदव्यास ने भी रख दी अपनी शर्त

वेदव्यास ने गणेश जी की शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने भी अपनी तरफ से एक शर्त रख दी. कहा कि, गणेश जी प्रत्येक श्लोक का अर्थ पूरी तरह समझने के बाद ही उसे लिखेंगे. गणेश जी इसके लिए तैयार हो गए. अब शुरू हुआ महाभारत का अद्भुत लेखन. वेदव्यास श्लोक बोलते जाते और गणेश जी उन्हें लिखते जाते.

कठिन श्लोकों से निकाला रास्ता

पौराणिक मान्यता के अनुसार, जब वेदव्यास को कुछ समय विचार करने या आगे की कथा तैयार करने की आवश्यकता होती, तो वे ऐसे जटिल श्लोक बोलते जिनका अर्थ समझने में गणेश जी को कुछ क्षण लगते. इस दौरान वेदव्यास को आगे की कथा व्यवस्थित करने का समय मिल जाता था. इन्हें परंपरा में ‘कूट श्लोक’ कहा जाता है. यानी ऐसे श्लोक जिनका अर्थ सरलता से समझ में न आए और जिनमें गहरे अर्थ या जटिल भाषा का प्रयोग हो. इस तरह दोनों की शर्तें भी बनी रहीं और महाभारत का लेखन भी आगे बढ़ता रहा.

टूटी कलम से जुड़ी एक और मान्यता

महाभारत लेखन से जुड़ी एक प्रसिद्ध मान्यता यह भी है कि, लिखते समय गणेश जी की लेखनी टूट गई थी. लेखन रुक न जाए, इसलिए उन्होंने अपना ही एक दंत यानी हाथी का दांत तोड़कर उसे लेखनी के रूप में इस्तेमाल किया. इसी वजह से भगवान गणेश ‘एकदंत’ भी कहलाए. हालांकि, महाभारत के मूल संस्कृत पाठ में लेखन की यह कथा उसी विस्तार से नहीं मिलती है. यह बाद की धार्मिक और लोकपरंपराओं में अधिक पहचान मिली.

Tags: DharmLord Ganeshmahabharata storyreligion news
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