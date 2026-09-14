Home > धर्म > Ganesh Chaturthi 2026 Vrat Katha: क्यों चंद्रमा को मिला था गणेश जी का श्राप? पढ़ें बप्पा की व्रत कथा, दूर होंगे विघ्न!

Ganesh Chaturthi 2026 Vrat Katha: क्यों चंद्रमा को मिला था गणेश जी का श्राप? पढ़ें बप्पा की व्रत कथा, दूर होंगे विघ्न!

Ganesh Chaturthi 2026 Vrat Katha: गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा के साथ उनकी व्रत कथा सुनने और पढ़ने की भी विशेष परंपरा है. मान्यता है कि प्रथम पूज्य गणेश की कथा का श्रवण करने से जीवन के विघ्न दूर होते हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.

By: Lalit Kumar | Published: September 14, 2026 3:28:17 PM IST

ganesha chatuthi vrat katha
ganesha chatuthi vrat katha


Ganesh Chaturthi 2026 Vrat Katha: गणपति बप्पा मोरया! घर में गणेश जी की स्थापना हो चुकी है, पूजा की थाली सज गई है और भक्त बप्पा के जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बना रहे हैं. गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा के साथ उनकी व्रत कथा सुनने और पढ़ने की भी विशेष परंपरा है. मान्यता है कि प्रथम पूज्य गणेश की कथा का श्रवण करने से जीवन के विघ्न दूर होते हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.

गणेश चतुर्थी की कथा में एक ऐसा प्रसंग भी आता है, जब चंद्रमा के अहंकार ने उसे भगवान गणेश के श्राप का भागी बना दिया था. यही वजह है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने को लेकर भी विशेष मान्यता प्रचलित है. आइए जानते हैं भगवान गणेश की प्रसिद्ध व्रत कथा.

You Might Be Interested In

भगवान गणेश का हुआ जन्म

पौराणिक मान्यता के अनुसार, एक बार माता पार्वती ने अपने उबटन से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए. उन्होंने उस बालक को अपना पुत्र बनाया और आदेश दिया कि जब तक वह स्नान कर रही हैं, किसी को भी अंदर प्रवेश न करने दिया जाए. कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे. गणेश जी ने उन्हें माता पार्वती के आदेश का हवाला देते हुए अंदर जाने से रोक दिया. इससे शिव जी और गणेश जी के बीच युद्ध हुआ और भगवान शिव ने क्रोधित होकर गणेश जी का सिर काट दिया.

जब माता पार्वती को यह पता चला तो वह अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गईं. उन्होंने अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने की मांग की. तब भगवान शिव ने हाथी का सिर लगाकर गणेश जी को पुनर्जीवन दिया. इसी के साथ उन्हें देवताओं में प्रथम पूज्य होने का वरदान मिला.

चंद्रमा को क्यों मिला श्राप?

गणेश जी से जुड़ी एक कथा के अनुसार, एक बार गणेश जी अपना प्रिय भोजन यानी मोदक खाकर लौट रहे थे. उनका पेट काफी बड़ा हो गया था. रास्ते में चंद्रमा ने गणेश जी के रूप को देखकर उनका उपहास किया. चंद्रमा के इस व्यवहार से गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप दिया कि जो भी व्यक्ति तुम्हें देखेगा, उस पर कलंक लग सकता है. बाद में चंद्रमा ने अपनी गलती स्वीकार कर गणेश जी से क्षमा मांगी.

गणेश जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने श्राप का प्रभाव कम करते हुए कहा कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने से कलंक लगने की मान्यता रहेगी. इसी वजह से गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन को लेकर विशेष सावधानी बरतने की परंपरा है.

व्रत कथा सुनने से क्या फल मिलता है?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, गणेश चतुर्थी के दिन विधि-विधान से भगवान गणेश की पूजा करने, व्रत रखने और उनकी कथा सुनने से विघ्न-बाधाएं दूर होती हैं. भक्त बप्पा को दूर्वा, मोदक और लाल फूल अर्पित करते हैं और आरती के बाद प्रसाद वितरित करते हैं.

Tags: Dharmganesh chaturthi 2026inkhabar-social-newsreligion news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या सलमान खान के बॉडीगार्ड के बेटे करने वाले हैं...

September 14, 2026

बिग बॉस के 5 सबसे ज्यादा फेंकने वाले कंटेस्टेंट्स

September 13, 2026

अब कहां हैं ‘कसौटी जिंदगी की’ फेम सीजेन खान?

September 13, 2026

पुराने PF के पैसे को नए खाते में करना है...

September 13, 2026

एक हादसा और बदल गई महिमा चौधरी की जिंदगी…

September 13, 2026

irctc पर अकाउंट कैसे बनाएं?

September 12, 2026
Ganesh Chaturthi 2026 Vrat Katha: क्यों चंद्रमा को मिला था गणेश जी का श्राप? पढ़ें बप्पा की व्रत कथा, दूर होंगे विघ्न!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ganesh Chaturthi 2026 Vrat Katha: क्यों चंद्रमा को मिला था गणेश जी का श्राप? पढ़ें बप्पा की व्रत कथा, दूर होंगे विघ्न!
Ganesh Chaturthi 2026 Vrat Katha: क्यों चंद्रमा को मिला था गणेश जी का श्राप? पढ़ें बप्पा की व्रत कथा, दूर होंगे विघ्न!
Ganesh Chaturthi 2026 Vrat Katha: क्यों चंद्रमा को मिला था गणेश जी का श्राप? पढ़ें बप्पा की व्रत कथा, दूर होंगे विघ्न!
Ganesh Chaturthi 2026 Vrat Katha: क्यों चंद्रमा को मिला था गणेश जी का श्राप? पढ़ें बप्पा की व्रत कथा, दूर होंगे विघ्न!
Ganesh Chaturthi 2026 Vrat Katha: क्यों चंद्रमा को मिला था गणेश जी का श्राप? पढ़ें बप्पा की व्रत कथा, दूर होंगे विघ्न!