Ganesh Chaturthi 2026: विशेष संयोग में गणपति बप्पा की स्थापना आज, पूजन के लिए 2 घंटे 28 मिनट का शुभ मुहूर्त

Ganesh Chaturthi Stapana Muhurat 2026: गणपति बप्पा मोरया! जिस दिन का भक्तों को पूरे साल इंतजार रहता है, वह शुभ दिन आखिर आ गया है. घरों में सजावट पूरी है, पंडालों में बप्पा के स्वागत की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और भक्तों की नजरें टिकी हैं उस शुभ घड़ी पर, जब प्रथम पूज्य भगवान गणेश घर-घर विराजेंगे. मान्यता है कि गणेश जी के आगमन के साथ ही घर से नकारात्मकता दूर होती है और सुख-समृद्धि का वास होता है.

इस बार गणेश चतुर्थी का पर्व और भी खास माना जा रहा है, क्योंकि गणपति स्थापना के दिन ब्रह्म योग, इंद्र योग और रवि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. इसके अलावा गुरु के उच्च राशि में होने से हंसराज योग और शुक्र के अपनी राशि तुला में होने से मालव्य राजयोग का भी निर्माण हो रहा है. ऐसे में भक्तों के लिए गणपति स्थापना और पूजा का महत्व और बढ़ गया है. आइए गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी से जानते हैं गणेश चतुर्थी 2026 पर बप्पा की स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा.

गणेश चतुर्थी 2026 कब से कब तक है?

पंचांग के अनुसार, इस वर्ष चतुर्थी तिथि की शुरुआत 14 सितंबर की सुबह करीब 7 बजकर 6 मिनट से हो रही है, जबकि इसका समापन 15 सितंबर की सुबह करीब 7 बजकर 44 मिनट पर होगा. उदया तिथि के नियम के अनुसार गणेश चतुर्थी का पर्व 14 सितंबर 2026 को मनाया जा रहा है.

गणपति स्थापना के लिए कौन सा मुहूर्त शुभ है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था. यही वजह है कि गणेश चतुर्थी पर बप्पा की प्रतिमा स्थापित करने और पूजा करने के लिए दोपहर का समय विशेष शुभ माना जाता है.

गणेश पूजन और स्थापना का शुभ मुहूर्त: सुबह 11:01 बजे से दोपहर 1:29 बजे तक है. यानी भक्तों को गणपति स्थापना और पूजा के लिए करीब 2 घंटे 28 मिनट का शुभ समय मिलेगा. इस दौरान विधि-विधान से गणेश जी की स्थापना कर उनकी पूजा-अर्चना की जा सकती है.

गणेश चतुर्थी पर बन रहे हैं ये शुभ योग

इस बार गणेश चतुर्थी पर कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म योग को शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है. वहीं इंद्र योग धार्मिक कार्यों और शुभ शुरुआत के लिए विशेष महत्व रखता है.

इसके अलावा रवि योग को नकारात्मक प्रभावों को कम करने और कार्यों में सफलता से जोड़कर देखा जाता है. गुरु के उच्च राशि में होने से बनने वाला हंसराज योग और शुक्र के अपनी राशि तुला में होने से बनने वाला मालव्य राजयोग भी इस दिन की शुभता बढ़ा रहे हैं. मान्यता है कि ऐसे शुभ संयोग में गणपति की आराधना करने से भक्तों को सुख-शांति, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

क्यों मनाई जाती है गणेश चतुर्थी?

पौराणिक मान्यता के अनुसार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को माता पार्वती ने भगवान गणेश को जन्म दिया था. भगवान गणेश को प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता माना जाता है. इसलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा करने की परंपरा है.

गणेश चतुर्थी पर भक्त अपने घरों और पंडालों में बप्पा की प्रतिमा स्थापित करते हैं. इसके बाद श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार पूजा-अर्चना, आरती और भोग लगाया जाता है. मान्यता है कि गणपति बप्पा भक्तों के जीवन से विघ्न और परेशानियां दूर करके अपने साथ शुभता, सुख और समृद्धि लेकर आते हैं. यही वजह है कि बप्पा के आगमन से लेकर विसर्जन तक पूरा माहौल ‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयकारों से गूंजता रहता है.