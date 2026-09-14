Ganesh Chaturthi 2026 Mantra: बप्पा को प्रसन्न करने के लिए जपें ये 7 शक्तिशाली मंत्र, पूजा में जरूर करें शामिल

Ganesh Chaturthi 2026 Mantra: गणपति बप्पा के आगमन के साथ हर-घर में भक्ति का माहौल है. कहीं ढोल-नगाड़ों के साथ गणेश जी की स्थापना हो रही है, तो कहीं भक्त सुबह से ही पूजा की तैयारियों में जुटे हैं. गणेश चतुर्थी पर मोदक, दूर्वा और लाल फूल चढ़ाने के साथ भगवान गणेश के मंत्रों का जाप भी विशेष महत्व है. मान्यता है कि मंत्र जाप से मन एकाग्र होता है और भक्त का ध्यान भगवान की आराधना में केंद्रित होता है.

अगर आप भी इस गणेश चतुर्थी पर बप्पा की पूजा को और खास बनाना चाहते हैं, तो पूजा के दौरान कुछ सरल गणेश मंत्रों का जाप कर सकते हैं. खास बात यह है कि, इनमें से कई मंत्र इतने आसान हैं कि इन्हें बच्चे और बड़े सभी श्रद्धा से जप सकते हैं. आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी 2026 पर किन मंत्रों का जाप किया जा सकता है.

1. सबसे सरल गणेश मंत्र

ॐ गं गणपतये नमः

यह भगवान गणेश का सबसे लोकप्रिय और सरल मंत्र माना जाता है. पूजा शुरू करने से पहले श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का जाप किया जा सकता है.

2. वक्रतुंड महाकाय मंत्र

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ.

निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा॥

गणेश पूजा में इस मंत्र का पाठ विशेष रूप से किया जाता है. भक्त भगवान गणेश से अपने शुभ कार्यों को बिना किसी बाधा के पूरा करने की प्रार्थना करते हैं.

3. गणेश गायत्री मंत्र

ॐ एकदन्ताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि.

तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्॥

गणेश गायत्री मंत्र भगवान गणेश की आराधना के लिए प्रसिद्ध मंत्रों में से एक है. इसका जाप श्रद्धा और एकाग्रता के साथ किया जा सकता है.

4. गणेश बीज मंत्र

ॐ गं.

यह भगवान गणेश का बीज मंत्र है. इसे सरल होने के कारण नियमित जाप में भी शामिल किया जाता है.

5. ऋणहर्ता गणेश मंत्र

ॐ गणेश ऋणं छिन्धि वरेण्यं हुं नमः फट्.

धार्मिक मान्यताओं में इस मंत्र को ऋण संबंधी परेशानियों से मुक्ति की कामना के लिए जपने की परंपरा बताई गई है. हालांकि इसे किसी निश्चित आर्थिक परिणाम की गारंटी के रूप में नहीं देखना चाहिए.

6. गणपति का मंगल मंत्र

गजाननं भूतगणादि सेवितं,

कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्.

उमासुतं शोकविनाशकारकम्,

नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजम्॥

इस मंत्र में भगवान गणेश के स्वरूप और उनके विघ्नहर्ता रूप का स्मरण किया जाता है.

7. गणेश चतुर्थी पर कैसे करें मंत्र जाप?

गणेश चतुर्थी के दिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा स्थल पर गणेश जी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं. इसके बाद भगवान को दूर्वा, फूल और मोदक अर्पित करके अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्रों का जाप करें. जाप के दौरान मन को शांत रखें और भगवान गणेश का ध्यान करें.