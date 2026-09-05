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Ganesh Chaturthi 2026: कान्हा के बाद अब बजेगा गणपति बप्पा का डंका, जानें गणेश चतुर्थी की सही तारीख और मुहूर्त

Ganesh Chaturthi Kab Hai 2026: 'गणपति बप्पा मोरया...' की गूंज एक बार फिर घर-घर सुनाई देने वाली है. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव के बाद अब भक्तों को विघ्नहर्ता भगवान गणेश के जन्मोत्सव का इंतजार है. Ganesh Chaturthi 2026 कब है? जानें 14 सितंबर की गणेश चतुर्थी की सही तारीख, पूजा मुहूर्त, गणपति स्थापना, भद्रा समय और चंद्र दर्शन की मान्यता-

By: Lalit Kumar | Published: September 5, 2026 2:46:09 PM IST

Ganesha chaturthi 2026
Ganesha chaturthi 2026


Ganesh Chaturthi Kab Hai 2026: ‘गणपति बप्पा मोरया…’ की गूंज एक बार फिर घर-घर सुनाई देने वाली है. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव के बाद अब भक्तों को विघ्नहर्ता भगवान गणेश के जन्मोत्सव का इंतजार है. धर्म ग्रंथों के मुताबिक, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है. खास बात यह है कि गणेश उत्सव सिर्फ एक दिन का पर्व नहीं, बल्कि पूरे 10 दिनों तक चलने वाला भव्य उत्सव है. अनंत चतुर्दशी को गणपति विसर्जन के साथ उत्सव का समापन होता है. अब सवाल है कि, 2026 में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाएगी? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? इस दिन भद्रा का समय कब रहेगा? आइए जानते हैं इस बारे में-

2026 में गणेश चतुर्थी कब है?

पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 14 सितंबर 2026, सोमवार को सुबह 7:06 बजे शुरू हो रही है. इसके बाद 15 सितंबर को सुबह 7:44 बजे समाप्त होगी. भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न काल में माना जाता है, इसलिए उदया तिथि और मध्याह्न पूजा के आधार पर गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को मनाई जाएगी. इसी दिन भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाएगी. इसके बाद 10 दिनों तक गणपति उत्सव चलेगा और अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन के साथ इसका समापन होगा.

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गणेश चतुर्थी 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी कहते हैं कि, गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा की पूजा और मूर्ति स्थापना के लिए सुबह 11:02 बजे से दोपहर 1:31 बजे तक शुभ समय रहेगा. यानी भक्तों को पूजा के लिए करीब ढाई घंटे का समय मिलेगा. वहीं, इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 बजे से दोपहर 12:41 बजे तक रहेगा. इसे भी गणेश प्रतिमा और कलश स्थापना के लिए शुभ माना जाता है. इसके अलावा, दिन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 बजे से 5:19 बजे तक और निशिता मुहूर्त रात 11:53 बजे से 15 सितंबर को 12:40 बजे तक रहेगा.

गणेश चतुर्थी पर भद्रा, पर पूजा पर असर नहीं

ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, इस बार गणेश चतुर्थी के दिन भद्रा का भी साया है. हालांकि, भक्तों के लिए राहत की बात है कि इसका समय गणेश पूजा और प्रतिमा स्थापना के शुभ मुहूर्त के बाद शुरू होगा. बता दें कि, भद्रा 14 सितंबर की शाम 7:20 बजे से 15 सितंबर की सुबह 6:06 बजे तक रहेगी. पंचांग के अनुसार इस दौरान भद्रा का वास पाताल लोक में बताया गया है.

गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा देखने से क्यों बचते हैं?

गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन न करने की भी मान्यता है. पंचांग के अनुसार, इस दिन चंद्रोदय सुबह 9:06 बजे और चंद्रास्त रात 8:04 बजे होगा. धार्मिक मान्यता के अनुसार, गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा देखने से व्यक्ति पर झूठा आरोप लगने का संकट आ सकता है. इसलिए इस दिन विशेष रूप से चंद्र दर्शन से बचने की सलाह दी जाती है.

गणेश चतुर्थी का क्या है महत्व?

मान्यता है कि, गणेश जी प्रथम पूज्य देव हैं और उनकी पूजा से शुभ कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं. गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता और बुद्धि-विवेक का देवता माना जाता है. गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा से पूजा करने से कार्यों में सफलता, सुख-समृद्धि और जीवन में शुभता आने की धार्मिक मान्यता है. भक्त इस दिन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और संतान सुख के लिए भी भगवान गणेश की आराधना करते हैं.

Tags: Dharmganesha chaturthi 2026religion news
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