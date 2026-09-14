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Ganesh Chaturthi 2026: मोदक ही नहीं, बप्पा को चढ़ाएं ये चीजें भी! जानें भोग, नैवेद्य और प्रसाद की पूरी लिस्ट

Ganesh Chaturthi 2026 Modak: गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारी हो और घर में मोदक की खुशबू न आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है! गणेश चतुर्थी के मौके पर भक्त अपने आराध्य को उनकी पसंदीदा चीजों का भोग लगाकर उनका आशीर्वाद पाने की कामना करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश को कई अन्य चीजें भी प्रिय मानी जाती हैं?

By: Lalit Kumar | Published: September 14, 2026 9:16:14 AM IST

ganesha chatuthi bhog list
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Ganesh Chaturthi 2026 Modak: गणपति बप्पा मोरया! जिस दिन का भक्तों को पूरे साल इंतजार रहता है, वह शुभ दिन आखिर आ गया है. बप्पा के स्वागत की तैयारी हो और घर में मोदक की खुशबू न आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है! गणेश चतुर्थी के मौके पर भक्त अपने आराध्य को उनकी पसंदीदा चीजों का भोग लगाकर उनका आशीर्वाद पाने की कामना करते हैं. हालांकि बप्पा के भोग की बात आते ही सबसे पहले मोदक का नाम याद आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश को कई अन्य चीजें भी प्रिय मानी जाती हैं? दूर्वा से लेकर लड्डू और केले तक, ऐसी कई वस्तुएं हैं जिन्हें गणपति पूजा में नैवेद्य के रूप में अर्पित करने की परंपरा है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए भोग में शुद्धता, श्रद्धा और प्रेम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. यही वजह है कि गणेश चतुर्थी पर भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार तरह-तरह के सात्विक पकवान तैयार करके बप्पा को अर्पित करते हैं. आइए जानते हैं गणेश जी को कौन-कौन से भोग चढ़ाए जा सकते हैं.

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मोदक है बप्पा का सबसे प्रिय भोग

गणेश जी के भोग की बात हो और मोदक का जिक्र न हो, ऐसा संभव नहीं है. पौराणिक कथाओं में मोदक को भगवान गणेश का प्रिय माना गया है. चावल या आटे से बने मोदक में नारियल और गुड़ की भरावन की जाती है. आजकल भक्त बप्पा को अलग-अलग तरह के मोदक भी अर्पित करते हैं.

बेसन के लड्डू भी कर सकते हैं अर्पित

गणपति जी को लड्डू भी प्रिय माने जाते हैं. गणेश चतुर्थी पर बेसन, बूंदी या अन्य सात्विक लड्डुओं का भोग लगाया जा सकता है. पूजा के बाद इन्हें प्रसाद के रूप में परिवार और श्रद्धालुओं में बांटने की परंपरा है.

केले और दूसरे फल चढ़ाएं

भगवान गणेश को फल भी अर्पित किए जाते हैं. केले के अलावा सेब, अनार, नारियल, अमरूद और मौसमी फलों को भी नैवेद्य में शामिल किया जा सकता है. फल अर्पित करते समय इन्हें अच्छी तरह धोकर और साफ-सुथरी थाली में रखना चाहिए.

गुड़ और नारियल का भोग

गुड़ और नारियल से बना प्रसाद भी गणपति पूजा में अर्पित किया जाता है. दोनों को शुभता और मिठास से जोड़कर देखा जाता है. भक्त गुड़-नारियल के साथ पंचामृत या अन्य सात्विक नैवेद्य भी अर्पित कर सकते हैं.

खीर और पंचामृत

गणपति पूजा में दूध से बनी खीर और पंचामृत का भी महत्व माना जाता है. दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से तैयार पंचामृत को भगवान को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है.

दूर्वा और लाल फूल भी जरूर चढ़ाएं

भोग के साथ भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने की विशेष परंपरा है. इसके अलावा लाल फूल, विशेषकर गुड़हल, अर्पित करना भी शुभ माना जाता है. मान्यता है कि श्रद्धा से दूर्वा और पुष्प अर्पित करने से गणपति प्रसन्न होते हैं.

इन बातों का रखें खास ध्यान

ध्यान रखें कि भोग हमेशा सात्विक और स्वच्छ तरीके से तैयार करें. भगवान गणेश को भोग लगाने के बाद श्रद्धा से आरती करें और प्रसाद परिवार के सदस्यों व अन्य भक्तों में बांटें. मान्यता है कि सच्चे मन से बप्पा को अर्पित किया गया छोटा-सा भोग भी भक्त के जीवन में खुशियों और शुभता का प्रतीक बन जाता है.

Tags: Dharmganesh chaturthi 2026religion news
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