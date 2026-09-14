Ganesh Chaturthi 2026 Aarti: गणपति पूजा के बाद जरूर करें ये आरती, बप्पा के जयकारों से गूंज उठेगा घर

Ganesh Chaturthi 2026 Aarti | Ganesh Chaturthi 2026 Aarti lyrics | Ganesh Ji Ki Aarti,: गणपति बप्पा मोरया! घर में बप्पा विराज चुके हैं, सामने मोदक का भोग सजा है, दूर्वा और लाल फूलों से पूजा की थाली सज गई है और अब इंतजार है उस पल का, जब दीपक की रोशनी के साथ गणपति की आरती होगी. गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा के बाद आरती करने की विशेष परंपरा है. मान्यता है कि आरती के दौरान भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं.

आरती के समय जब पूरा परिवार एक साथ खड़ा होकर ‘गणपति बप्पा मोरया’ का जयघोष करता है, तो घर का वातावरण ही बदल जाता है. अगर आप भी गणेश चतुर्थी 2026 पर बप्पा की पूजा कर रहे हैं, तो पूजा के अंत में गणेश जी की प्रसिद्ध आरती जरूर करें.

गणेश जी की आरती

सुखकर्ता दुखहर्ता, वार्ता विघ्नाची.

नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची॥

सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची.

कंठी झळके माळ मुक्ताफळांची॥

जय देव जय देव, जय मंगलमूर्ति.

दर्शनमात्रे मनकामना पूर्ति॥

रत्नखचित फरा तुज गौरीकुमरा.

चंदनाची उटी कुंकुम केशरा॥

हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा.

रुणझुणती नूपुरे चरणी घागरिया॥

जय देव जय देव, जय मंगलमूर्ति.

दर्शनमात्रे मनकामना पूर्ति॥

लंबोदर पीतांबर फणिवरबंधना.

सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना॥

दास रामाचा वाट पाहे सदना.

संकटी पावावे, निर्वाणी रक्षावे, सुरवरवंदना॥

जय देव जय देव, जय मंगलमूर्ति.

दर्शनमात्रे मनकामना पूर्ति॥

आरती के बाद क्या करें?

गणपति की आरती पूरी होने के बाद भक्त भगवान को प्रणाम करके अपनी मनोकामना कह सकते हैं. इसके बाद बप्पा को चढ़ाया गया मोदक, लड्डू और अन्य सात्विक भोग प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों और श्रद्धालुओं में बांटा जाता है. पूजा के दौरान दीपक को भगवान गणेश के सामने श्रद्धापूर्वक घुमाएं और परिवार के सभी सदस्य आरती में शामिल हों. धार्मिक मान्यता के अनुसार, गणेश जी को दूर्वा और लाल पुष्प अर्पित करना भी शुभ माना जाता है.

क्यों खास है गणेश जी की आरती?

भगवान गणेश को प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता माना जाता है. किसी भी शुभ कार्य से पहले गणपति का स्मरण करने की परंपरा है. इसलिए गणेश चतुर्थी की पूजा में आरती को भी विशेष स्थान दिया गया है. मान्यता है कि श्रद्धा से गणपति की आराधना करने से जीवन में सुख-शांति और शुभता आती है. हालांकि पूजा-पाठ में सबसे महत्वपूर्ण भक्ति और श्रद्धा मानी जाती है. इसलिए आरती के दौरान मन को शांत रखें, बप्पा का ध्यान करें और उनसे परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें.