Ganesh Chaturthi के इन 10 दिनों में बप्पा के दर्शन के लिए जाएं इन 5 सबसे चमत्कारी गणेश मंदिर में, होती है सभी मनोकामनाएं पूरी

Ganesha Mandir: गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) के इन 10 दिनों के त्योहार में अगर आप भी बप्पा के दर्शन करने के लिए सुप्रसिद्ध गणपति मंदिर जाना चाहते हैं, तो यहां आपको गणेश जी के ऐसे चमत्कारी मंदिरों में बताया गया है, जिनकी मान्यता पूरे भारत में हैं। कहा जाता है कि इन चमत्कारी गणेश मंदिर में जाने से भक्तों के कष्ट दूर हो जाते है और मनोकामनाएं पूरी होती है।

Published By: chhaya sharma
Published: August 28, 2025 17:11:10 IST

Famous Ganesha Temples in India For Ganesh chaturthi
Famous Ganesha Temples in India For Ganesh chaturthi

Famous Ganesha Temples in India:  गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) के त्योहार की शुरुआत हो चुकी है और 10 दिन चलने वाले इस पावन त्योहार में हर कोई बप्पा की भक्ति में मगन होता है।  गणेश चतुर्थी पर लोग अपने गणेश जी का आगमन करते है और उनकी मूर्ति घर लाते हैं और पूरे 10 दिन तक उनकी पूरे विधी विधान से पूजा करते है और उन्हें अपने घर के परिवार वालों की तरह ही मानते है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी पर बप्पा की पूजा करता है उसके जीवन के सारे दुख दर्द भगवान हर लेते हैं, यही वजह है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं। 

गणेश चतुर्थी के इन 10 दिनों में बप्पा के दर्शन के लिए 5 सबसे चमत्कारी गणेश मंदिर

ऐसे में अगर आप भी इस गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2025) के इन 10 दिनों में बप्पा के दर्शन करने के लिए सुप्रसिद्ध गणपति मंदिर जाना चाहते हैं, तो यहां आपको गणेश जी के ऐसे चमत्कारी मंदिरों  के बारे में बताया गया है, जिनके दिव्यता और रहस्य की कहानी जानकार आप दंग रह जाएंगे। इन दिव्य और चमत्कारी गणेश मंदिरों की मान्यता पूरे देश भर में है। तो चलिए जानते हैं इन लोकप्रिय मंदिरों  के बारे में। 

मनकुला विनयगर मंदिर

मनकुला विनयगर मंदिर, गणेश जी का 300 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है, जो बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। इस दिव्य मंदिर में विराजमान गणपति जी को सिद्धि विनायक के नाम से जाना जाता है और दुनिया भर में इस प्राचिन मंदिर की मान्यता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर में भगवान गणेश की पूरी श्रद्धा भाव से दर्शन और पूजा करता है उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती है। यह चमत्कारी गणेश मंदिर फ्रांसीसी औपनिवेशिक काल से पहले का है। 

मधुर महागणपति मंदिर

चमत्कारी गणेश मंदिर की लिस्ट में मधुर महागणपति मंदिर का नाम भी शामिल है, जो मधु वाहिनी नदी के तट पर बना हुआ है। यह दिव्य मंदिर त्रिस्तरीय गोपुरम और अनोखी गणपति प्रतिमा के लिए काफी चर्चित है। गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) के मौके पर इस मंदिर को खूब सजाया जाता है और इसकी भव्यता देखने लायक होती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार इस मंदिर में टीपू सुल्तान ने आक्रमण किया था, लेकिन दैवीय हस्तक्षेप के बाद उसे छोड़ दिया। 

दगडूशेठ गणपति मंदिर

कर्नाटक के बेलगावी में  स्थित दगडूशेठ गणपति मंदिर पूरे भारत में काफी ज्यादा फेमस है। यह शानदार दिखने वाला गणेश मंदिर अपनी भव्य मूर्ति और सामुदायिक समारोहों के लिए काफी चर्चित है। इस चमत्कारी गणेश मंदिर में महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक दूर दूर से भक्त आते है और पूरी श्रद्ध से भगवान गणेश की पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश जी के दर्शन के लिए सबसे अच्छा है।   

अष्टविनायक मंदिर

महाराष्ट्र में स्थित अष्टविनायक मंदिर भी भगवान गणेश जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर का जिक्र पौराणिक कथाओं में भी किया गया है। अष्टविनायक मंदिर की पवित्र तीर्थयात्रा पुणे के पास मौजूद 8 प्राचीन मंदिरों में होकर गुजरती है और इन सभी मंदिरों की एक अनोखी कथा और स्वयंभू गणेश जी की मूर्ति है। 

सिद्धिविनायक मंदिर

महाराष्ट्र में मौजूद सिद्धिविनायक मंदिर गणेश जी का सबसे फेमस मंदिर में से एक है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति गणेश जी के इस सिद्धिविनायक मंदीर में जाता है उसकी सभीमनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस मंदिर का निर्माण साल 1801 में हुआ था। सिद्धिविनायक मंदिर मंदिर में विराजमान गणपति बप्पा की मूर्ति की सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई है, जो इसे बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली बनाती है। गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2025) के मौके पर इस मंदिर को खूब सजाया जाता है

