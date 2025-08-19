इस साल कब आएंगे गणपति बप्पा? जानिए 2025 में स्थापना, पूजा और विसर्जन का पूरा कैलेंडर

Ganesh Chaturthi Muhurat: गणेश चतुर्थी भारत के सबसे बड़े और भव्य त्योहारों में से एक है, जिसे पूरे देश में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त गणपति बप्पा को घर और पंडालों में विराजमान करते हैं और दस दिनों तक उनकी पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साल 2025 में गणेश चतुर्थी 27 अगस्त, बुधवार को मनाई जाएगी।

शुभ मुहूर्त और स्थापना

पंडितों के अनुसार, गणेश जी की स्थापना के लिए चतुर्थी तिथि 27 अगस्त की सुबह से शुरू होगी और दोपहर तक शुभ समय रहेगा। स्थापना का सबसे उत्तम समय प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच माना जा रहा है। इसी दौरान गणपति बप्पा को घर लाना और विधि-विधान से स्थापित करना शुभ फलदायी होगा।

पूजा का महत्व

गणेश चतुर्थी को विघ्नहर्ता गणपति की आराधना का दिन कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि से गणेश जी की स्थापना करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और सभी बाधाएं दूर होती हैं। भक्त दस दिनों तक गणपति जी को भोग, पूजा, आरती और भजन समर्पित करते हैं।

विसर्जन

गणेश विसर्जन 6 सितंबर, शनिवार को होगा। इस दिन गणपति बप्पा को ढोल-नगाड़ों और नृत्य के साथ विदाई दी जाती है और विसर्जन से पहले ‘गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ’ के जयकारे गूंजते हैं।

आस्था का पर्व

गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और मध्यप्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी गणेशोत्सव में भक्ति और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिलेगा।

