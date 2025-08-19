Home > धर्म > Ganesh Chaturthi 2025: शुगर फ्री मिठाइयों के साथ इस गणेश चतुर्थी को बनाएं हेल्दी और खास

Ganesh Chaturthi 2025: शुगर फ्री मिठाइयों के साथ इस गणेश चतुर्थी को बनाएं हेल्दी और खास

गणेश चतुर्थी एक ऐसा पर्व है जिसे पूरे भारत में बेहद उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है यह त्योहार भगवान गणेश के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है।हम आपको ये भी बता दे की गणेश चतुर्थी का महत्व सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों माना जाता हैं लेकिन अब यह पूरे भारत में लोकप्रिय हो गया है। गणेश चतुर्थी केवल एक दिन का नहीं बल्कि पूरे दस दिन तक चलने वाला उत्सव है, जिसकी तैयारियाँ लोग पहले से ही शुरू कर देते हैं।

Published By: Komal Kumari
Published: August 19, 2025 15:43:55 IST

Ganesh Chaturthi 2025: शुगर फ्री मिठाइयों के साथ इस गणेश चतुर्थी को बनाएं हेल्दी और खास

गणेश चतुर्थी एक ऐसा पर्व है जिसे पूरे भारत में बेहद उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है यह त्योहार भगवान गणेश के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है।हम आपको ये भी बता दे की गणेश चतुर्थी का महत्व सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों माना जाता हैं लेकिन अब यह पूरे भारत में लोकप्रिय हो गया है। गणेश चतुर्थी केवल एक दिन का नहीं बल्कि पूरे दस दिन तक चलने वाला उत्सव है, जिसकी तैयारियाँ लोग पहले से ही शुरू कर देते हैं। मूर्ति लाने से लेकर घर की सफाई, सजावट और पूजा की सामग्री इकट्ठा करने तक सब कुछ योजना के तहत किया जाता है।लेकिन कोई भी त्योहार  मिठाइयों के बिना कैसे पूरा हो सकता है  और गणेश चतुर्थी तो खुद “मोदक” से जुड़ी है, जो बप्पा को  लिए सबसे प्रिय है। तो चलिए जानते हैं गणेश चतुर्थी के दिन बनने वाले अलग अलग मिठाइयो के बारे जो शुगर फ्री भी हो और डीएटीएस के पेशेंट के लिए भी अच्छा होता हैं।

GaneshChaturthi2025 SugarFreeSweetsपनीर मोदक डीएटीएस के पेशेंट लिए बिल्कुल परफेक्ट

पनीर मोदक एक मुलायम और स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे खासतौर पर त्योहारों के समय बनाया जाता है। यह एक शुगर-फ्री मिठाई है, जिसे पनीर, मेवे, इलायची और प्राकृतिक मिठास के साथ तैयार किया जाता है। यह मिठाई डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए भी एक सुरक्षित और स्वादिष्ट विकल्प है।

GaneshChaturthi2025 SugarFreeSweetsगणेश चतुर्थी पर बनाए नारियल के लड्डू

गणेश चतुर्थी पर आप  बेसन के या नारियल के लड्डू, दोनों ही बना सकते है । घी में भूना गया बेसन जब मीठा किया जाता है, तो उसका खुशबूदार और मुलायम स्वाद सबको अच्छे लगते हैं । ये लड्डू परिवार के हर सदस्य के बीच बांटे जाते हैं और प्रसाद के रूप में भी चढ़ाए जाते हैं।

GaneshChaturthi2025 SugarFreeSweetsदक्षिण भारतीय की खास मिठाइयो में से एक पायसम

पायसम दक्षिण भारतीय घरों की खास मिठाई है, जो गणेश चतुर्थी पर बड़े चाव से बनाई जाती है। यह चावल, दूध, गुड़ या शक्कर और इलायची के साथ पकाई जाती है। इसके ऊपर कटे हुए मेवे और केसर डाले जाते हैं, जो इसे बेहद खुशबूदार और स्वादिष्ट बनाते हैं। गरमागरम पायसम का स्वाद दिल को छू जाता है।

GaneshChaturthi2025 SugarFreeSweetsगणेश चतुर्थी पर बनाए केसरिया काजू कतली

केसर और काजू का मिलन इस मिठाई को बेहद खास बनाता है। काजू कतली को इसमें केसर मिलाकर उसे सुंदर सुनहरी रंग और खुशबू दी जाती है। गणेश चतुर्थी जैसे शुभ अवसरों पर यह मिठाई परिवार और दोस्तों के बीच बांटी जाती है।

Tags: 2025 ganesh chaturthGaneshChaturthi2025GaneshChaturthi2025 FestivalTreatsGaneshChaturthi2025 SugarFreeSweetsGanpatiSpecial HealthySweets
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

August 20, 2025

जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

August 20, 2025

रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

August 20, 2025

रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से क्या होता है?

August 20, 2025
Ganesh Chaturthi 2025: शुगर फ्री मिठाइयों के साथ इस गणेश चतुर्थी को बनाएं हेल्दी और खास

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Ganesh Chaturthi 2025: शुगर फ्री मिठाइयों के साथ इस गणेश चतुर्थी को बनाएं हेल्दी और खास

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ganesh Chaturthi 2025: शुगर फ्री मिठाइयों के साथ इस गणेश चतुर्थी को बनाएं हेल्दी और खास
Ganesh Chaturthi 2025: शुगर फ्री मिठाइयों के साथ इस गणेश चतुर्थी को बनाएं हेल्दी और खास
Ganesh Chaturthi 2025: शुगर फ्री मिठाइयों के साथ इस गणेश चतुर्थी को बनाएं हेल्दी और खास
Ganesh Chaturthi 2025: शुगर फ्री मिठाइयों के साथ इस गणेश चतुर्थी को बनाएं हेल्दी और खास
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?