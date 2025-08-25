Ganesh Chaturthi 2025 : गणेश चतुर्थी पर इस विधि से करें बप्पा की स्थापना! शुभ मुहूर्त और पूजन का सही तरीका जाने यहां…

30
Ganesh Chaturthi 2025 : भगवान गणेश के जन्मोत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। यह त्यौहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विघ्नहर्ता के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, यह त्यौहार 27 अगस्त को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। यह पर्व अगले 10 दिन तक चलने वाला है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन के साथ इस पर्व का समापन होगा।
गणेश स्थापना कैसे की जाए?
गणपति स्थापना के लिए मध्याह्न अच्छा समय रहने वाला है। दरअसल भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न काल के दौरान हुआ था। गणेश पूजा या गणेश स्थापना इस समय किए जाना शुभ माना जाता है। इस दौरान विधि-विधान के साथ पूजा करें।गणेश स्थापना विधि जाने यहां