Ganesh Chaturthi 2025 : गणेश चतुर्थी पर इस विधि से करें बप्पा की स्थापना! शुभ मुहूर्त और पूजन का सही तरीका जाने यहां…

गणेश जी की पूजा में सबसे पहले आवाहन करें

प्रतिमा का आवाहन-मुद्रा का आवाहन करें

आवाहन मंत्र पढ़ते हुए प्राण-प्रतिष्ठा करें

मंत्र पढ़ते हुए भगवान के लिए 5 पुष्प अर्पित करें

भगवान गणेश को चरण धोने के लिए जल समर्पित करें

मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश को जल से स्नान कराएं

भगवान गणेश को पंचामृत से स्नान कराएं

पंचामृत से स्नान के बाद दूध से स्नान कराएं

मोली के रूप में वस्त्र समर्पित करें

भगवान गणेश को पुष्प माला समर्पित करें

तिलक के लिये सिन्दूर समर्पित करें

क्या है गणेश चतुर्थी?

इस त्यौहार की उत्पत्ति मराठा साम्राज्य से हुई है, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने एकता और भक्ति को बढ़ावा देने के लिए इसे बढ़ावा दिया था। बाद में, ब्रिटिश शासन के दौरान, लोकमान्य तिलक ने लोगों को एकजुट करने और स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने के लिए गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक उत्सव में बदल दिया। आज, गणेश चतुर्थी एकजुटता और सांस्कृतिक गौरव का उत्सव है, जिसमें भव्य जुलूस, सामुदायिक समारोह और ज्ञान एवं समृद्धि की प्रार्थनाएं शामिल हैं।

