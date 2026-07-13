नदी के संगम पर बना 12वीं सदी का चमत्कारी गलतेश्वर महादेव मंदिर, आखिर क्यों है इतना खास? जानिए रोचक कहानी

Galteshwar Mahadev Temple: भारत में भगवान शिव के ऐसे अनेक प्राचीन मंदिर हैं, जिनकी पहचान केवल आस्था से ही नहीं, बल्कि उनके इतिहास, वास्तुकला और रहस्यमयी मान्यताओं से भी होती है. इन्हीं में से एक है गलतेश्वर महादेव मंदिर, जो गुजरात के खेड़ा जिले में मही और गालती (या स्थानीय रूप से गालति) नदी के संगम के पास स्थित है. करीब 12वीं सदी में निर्मित यह मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला, शांत प्राकृतिक वातावरण और सदियों पुरानी धार्मिक मान्यताओं के कारण श्रद्धालुओं और इतिहास प्रेमियों, दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. आखिर इस मंदिर को इतना खास क्यों माना जाता है और इसके पीछे कौन-सी रोचक कथा जुड़ी है? आइए जानते हैं-

12वीं सदी की स्थापत्य कला का अनमोल तोहफा

इतिहासकारों के अनुसार, गलतेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण लगभग 12वीं शताब्दी में सोलंकी (चालुक्य) काल के दौरान हुआ माना जाता है. मंदिर की नक्काशी, पत्थरों पर उकेरी गई सुंदर आकृतियां और इसकी स्थापत्य शैली उस दौर की उत्कृष्ट कला का परिचय देती हैं. मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि दूर से देखने पर यह प्राकृतिक वातावरण के साथ पूरी तरह घुला-मिला दिखाई देता है. इसकी दीवारों और स्तंभों पर देवी-देवताओं, पुष्पों और ज्यामितीय आकृतियों की बारीक नक्काशी आज भी लोगों को आकर्षित करती है.

संगम पर होने से बढ़ जाता है महत्व

हिंदू धर्म में नदियों के संगम को अत्यंत पवित्र माना गया है. मान्यता है कि संगम स्थल पर भगवान शिव की पूजा करने और जलाभिषेक करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है. यही कारण है कि सावन, महाशिवरात्रि और अन्य प्रमुख पर्वों पर यहां हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. कहा जाता है कि संगम का पवित्र जल शिवलिंग पर अर्पित करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. हालांकि यह धार्मिक आस्था पर आधारित मान्यता है.

मंदिर की अनोखी वास्तुकला

गलतेश्वर महादेव मंदिर की सबसे बड़ी विशेषताओं में इसकी अष्टकोणीय (आठ कोण वाली) संरचना भी शामिल है. मंदिर के स्तंभों और छत पर की गई नक्काशी उस समय के शिल्पकारों की अद्भुत कला का प्रमाण मानी जाती है. मंदिर के आसपास का प्राकृतिक वातावरण और नदी का शांत प्रवाह यहां आने वाले श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक सुकून का अनुभव कराता है.

क्या है मंदिर से जुड़ी मान्यता?

स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव इस स्थान पर भक्तों की मनोकामनाएं सुनते हैं और सच्चे मन से की गई प्रार्थना स्वीकार करते हैं. इसलिए दूर-दूर से श्रद्धालु यहां जलाभिषेक और विशेष पूजा-अर्चना करने पहुंचते हैं. सावन के महीने में मंदिर का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है.

पर्यटन और आस्था का संगम

गलतेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि इतिहास और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है. नदी का मनोरम दृश्य, प्राचीन स्थापत्य और शांत वातावरण फोटोग्राफरों, इतिहास प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है.