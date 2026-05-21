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Gajlakshmi Yog: गुरु-शुक्र की युति से बना गजलक्ष्मी योग, इन राशियों को होगा फायदा,धन लाभ के बन रहे प्रबल योग

Gajlakshmi Yog 2026: मिथुन राशि में गुरु और शुक्र की युति से दुर्लभ गजलक्ष्मी योग बना है, जो 2 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा. ज्योतिष के अनुसार, मेष, मिथुन, सिंह, तुला और धनु राशि के जातकों को इस दौरान धन लाभ, करियर में सफलता, प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां और आर्थिक मजबूती मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: May 21, 2026 5:19:27 PM IST

गजलक्ष्मी योग से चमकेगी राशियों की किस्मत
गजलक्ष्मी योग से चमकेगी राशियों की किस्मत


Gajlakshmi Yog 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का राशि परिवर्तन और उनकी युति बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. जब दो शुभ ग्रह एक साथ आते हैं, तो उसका असर सभी राशियों पर दिखाई देता है. इस समय ब्रह्मांड में एक बेहद शुभ और दुर्लभ संयोग बना है. सुख-समृद्धि और वैभव के कारक शुक्र ग्रह ने मिथुन राशि में प्रवेश किया है, जहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं. गुरु और शुक्र की इस युति से मिथुन राशि में दुर्लभ गजलक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है, जिसे ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना जाता है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, यह योग 2 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा और खासतौर पर 5 राशियों के लिए यह समय किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं होगा. इस दौरान धन लाभ, करियर में तरक्की, प्रमोशन, सम्मान और आर्थिक मजबूती के प्रबल योग बन रहे हैं.

मिथुन राशि में बना दुर्लभ गजलक्ष्मी योग

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जब धन और सुख के कारक शुक्र ग्रह तथा ज्ञान और भाग्य के स्वामी गुरु ग्रह एक साथ आते हैं, तो गजलक्ष्मी योग का निर्माण होता है. इस बार यह शुभ योग मिथुन राशि में बना है, जिसे आर्थिक समृद्धि और जीवन में सकारात्मक बदलाव का संकेत माना जा रहा है. ज्योतिषविदों का कहना है कि यह योग 2 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा और कई राशियों के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है. हालांकि 5 राशियों पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा.

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मेष राशि: आय के नए स्रोत खुलेंगे

मेष राशि के जातकों के लिए गुरु-शुक्र की यह युति बेहद लाभकारी मानी जा रही है. यह योग आपके पराक्रम और भाग्य दोनों को मजबूत करेगा. इस दौरान आय के नए स्रोत बन सकते हैं और अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां और प्रमोशन मिल सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय मुनाफे वाला साबित हो सकता है. कोई बड़ी डील फाइनल होने के संकेत हैं. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ संबंध पहले से बेहतर होंगे.

मिथुन राशि: सबसे ज्यादा मिलेगा फायदा

चूकि यह गजलक्ष्मी योग मिथुन राशि में ही बन रहा है, इसलिए इसका सबसे सीधा और सकारात्मक असर मिथुन राशि वालों पर पड़ेगा. अगर आप लंबे समय से नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो 2 जून 2026 से पहले शानदार अवसर मिल सकते हैं. उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. इस दौरान बैंक बैलेंस मजबूत होगा और पुराने कर्ज या लोन से राहत मिलने के योग बन रहे हैं. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर साफ दिखाई देगा.

सिंह राशि: सुख-सुविधाओं में होगा विस्तार

सिंह राशि के जातकों के लिए यह योग भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि कराने वाला माना जा रहा है. अगर आप नया मकान, वाहन या जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए शुभ साबित हो सकता है. पार्टनरशिप में किए जा रहे कामों में जबरदस्त सफलता मिलने के संकेत हैं. व्यापार विस्तार के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. आपकी निर्णय क्षमता की सराहना होगी और कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा.

तुला राशि: भाग्य देगा पूरा साथ

शुक्र ग्रह तुला राशि के स्वामी माने जाते हैं, इसलिए गुरु के साथ उनकी यह युति तुला राशि वालों के लिए बेहद शुभ संकेत दे रही है. इस दौरान आपके रहन-सहन और लाइफस्टाइल में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. भौतिक सुख-साधनों पर खर्च बढ़ेगा, लेकिन धन की आवक बनी रहने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. सिंगल लोगों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. कला, मीडिया, लेखन, मार्केटिंग और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है.

धनु राशि: रुके काम होंगे पूरे

धनु राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, जो इस समय मिथुन राशि में मौजूद हैं. ऐसे में शुक्र के साथ उनकी युति धनु राशि वालों के लिए खुशियां लेकर आ सकती है. लंबे समय से रुके कानूनी मामले या पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं. निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक रूप से यह समय आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाएगा. साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है, जिससे मानसिक शांति का अनुभव होगा. यात्राओं से भी लाभ मिलने के संकेत हैं.

ज्योतिषाचार्यों की सलाह

ज्योतिष विशेषज्ञों का मानना है कि गजलक्ष्मी योग के दौरान सकारात्मक सोच और सही फैसले व्यक्ति को तेजी से सफलता दिला सकते हैं. इस दौरान निवेश, करियर और नए कार्यों की शुरुआत सोच-समझकर करना लाभकारी माना गया है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: gajlakshmi yog 2026guru shukra yuti
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