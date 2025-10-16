Home > धर्म > कृष्ण के जाने के बाद राधा का जीवन कैसे बदल गया? जानिए दर्द भरी दास्तान

कृष्ण के जाने के बाद राधा का जीवन कैसे बदल गया? जानिए दर्द भरी दास्तान

आज भी जब कोई “राधे-कृष्ण” कहता है, तो वह केवल दो नाम नहीं बोलता , वह उस अनंत प्रेम की गूंज होती है, जो कभी खत्म नहीं होती.

By: Komal Singh | Published: October 16, 2025 6:03:35 AM IST

Radha Krishna love story
Radha Krishna love story

भगवान श्रीकृष्ण और राधा का प्रेम संसार का सबसे दिव्य और पवित्र प्रेम माना जाता है. उनका रिश्ता भले ही दुनीया से काफी अलग था, लेकिन उसमें भावनाओं की गहराई का जुड़ाव था. कृष्ण मथुरा के लिए वृंदावन छोड़कर गए, तो राधा का जीवन जैसे रूक ही गया था. तो चलिए जानते हैं कि कृष्ण के जाने के बाद राधा के साथ क्या हुआ, और कैसे उन्होंने अपने प्रेम को भक्ति का रूप दे दिया.

कृष्ण के जाने के बाद राधा का जीवन बदल गया

जब श्रीकृष्ण ने कंस को मार दिया तो उन्होंने मथुरा जाने का निर्णय ले लिया था, तब वृंदावन का हर कोना जैसे रो पड़ा. राधा जानती थीं कि अब श्रीकृष्ण उन्हें छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन कृष्ण ने जाने से पहले वादा किया था कि वे जरूर वापस लोटकर आएंगे, लेकिन राधा के मन में कहीं न कहीं यह एहसास था कि अब यह मिलन संभव नहीं होगा.

राधा का विरह और प्रेम की अग्नि की दास्ता 

कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद राधा का जीवन केवल एक ही भावना में डूब गया वह था विरह. उन्होंने न कभी शिकायत की, न किसी स् कुछ माँगा. उनके हृदय में बस कृष्ण की यादें और बाँसुरी की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी. वह अक्सर यमुना के किनारे बैठकर कृष्ण का इंतजार करती, जैसे हर हवा का झोंका उनसे मिलने का संदेश लाता हो.

राधा ने सांसारिक जीवन से दूरी बना ली

कृष्ण के बिना राधा ने संसारिक जीवन से खुद को अलग कर लिया. उन्होंने कभी विवाह नहीं किया. कुछ ग्रंथों के अनुसार, उनका विवहा हुआ भी तो वह केवल एक सामाज की वजह से लेकिन राधा हमेशा ही कृष्ण प्रेम में ही खोया रहा . उन्होंने दुनीया की मोह- माया से ऊपर प्रेम को भक्ति में बदल दिया.

राधा बनीं भक्ती का प्रतीक

राधा का प्रेम धीरे-धीरे भक्ति का रूपलेता गया. उन्होंने अपने प्रेम को पूजा, ध्यान और समर्पण में बदल दिया. उनकी भक्ति ऐसी थी कि जब-जब कोई भक्त “राधे-कृष्ण” कहता है, तो पहले राधा का नाम लिया जाता है क्योंकि राधा का प्रेम ही वह माध्यम है जिससे कृष्ण तक पहुँचा जा सकता है.

Tags: HinduMythologyLordKrishnaradhakrishnaRadhaLoveStoryVrindavanTales
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शीघ्रपतन की समस्या होगी दूर, अपनाएं ये 5 तरीके

October 16, 2025

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025
कृष्ण के जाने के बाद राधा का जीवन कैसे बदल गया? जानिए दर्द भरी दास्तान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कृष्ण के जाने के बाद राधा का जीवन कैसे बदल गया? जानिए दर्द भरी दास्तान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कृष्ण के जाने के बाद राधा का जीवन कैसे बदल गया? जानिए दर्द भरी दास्तान
कृष्ण के जाने के बाद राधा का जीवन कैसे बदल गया? जानिए दर्द भरी दास्तान
कृष्ण के जाने के बाद राधा का जीवन कैसे बदल गया? जानिए दर्द भरी दास्तान
कृष्ण के जाने के बाद राधा का जीवन कैसे बदल गया? जानिए दर्द भरी दास्तान