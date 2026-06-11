Friday Lakshmi Mantra: शुक्रवार को करें मां लक्ष्मी के 10 प्रभावशाली मंत्रों का जाप, मिलेगा धन और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

Shukrawar Dhan Prapti ke Upay Friday Lakshmi Mantra: शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी की पूजा के लिए बेहद खास माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि-विधान से माता लक्ष्मी की आराधना करने और उनके मंत्रों का जाप करने से घर-परिवार में सुख, शांति और धन-धान्य बना रहता है. कई लोग आर्थिक परेशानियों, कर्ज या पैसों की तंगी से छुटकारा पाने के लिए भी मां लक्ष्मी की शरण लेते हैं.

धर्म ग्रंथों में माता लक्ष्मी के कई ऐसे मंत्र बताए गए हैं, जिनका नियमित जाप करने से भक्तों को विशेष फल प्राप्त होने की मान्यता है. शुक्रवार के दिन इन मंत्रों का जाप करना और भी शुभ माना जाता है.

शुक्रवार को क्यों खास है मां लक्ष्मी की पूजा?

हिंदू धर्म में शुक्रवार को धन की देवी मां लक्ष्मी का दिन माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ माता की पूजा करने से घर में बरकत बनी रहती है. कई लोग शुक्रवार का व्रत भी रखते हैं और शाम के समय दीपक जलाकर लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं.कहा जाता है कि मां लक्ष्मी स्वच्छता और श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं. ऐसे में पूजा-पाठ के साथ अच्छे कर्मों को भी विशेष महत्व दिया गया है.

मां लक्ष्मी के 10 प्रभावशाली मंत्र

वैभव लक्ष्मी मंत्र

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः

इस मंत्र का 108 बार जाप करने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है.

धन प्राप्ति मंत्र

धनाय नमो नमः

रोजाना 11 बार इस मंत्र का जाप करने से धन संबंधी परेशानियां कम होने की मान्यता है.

लक्ष्मी वास मंत्र

ॐ लक्ष्मी नमः

कहा जाता है कि इस मंत्र के जाप से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और अन्न-धन की कमी नहीं होती.

शुभ कार्य मंत्र

ॐ ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः

किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत से पहले इस मंत्र का जाप शुभ माना जाता है.

दांपत्य सुख मंत्र

लक्ष्मी नारायण नमः

इस मंत्र को पति-पत्नी के रिश्ते में मधुरता और पारिवारिक सुख से जोड़कर देखा जाता है.

धन और सुख-समृद्धि के लिए विशेष मंत्र

पद्माक्षी मंत्र

पद्मानने पद्म पद्माक्षि पद्म संभवे तन्मे भजसि पद्माक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम्

इस मंत्र का 108 बार जाप करने की मान्यता है. कई श्रद्धालु इसे स्फटिक माला के साथ जपते हैं.

सफलता प्राप्ति मंत्र

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः

यह मंत्र जीवन में आने वाली रुकावटों को दूर करने और कार्यों में सफलता के लिए जपा जाता है.

धन लाभ मंत्र

ॐ धनाय नमः

शुक्रवार को कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है.

कर्ज मुक्ति मंत्र

ॐ ह्रीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये, धन पूरये, चिंताएं दूरये-दूरये स्वाहा

धार्मिक मान्यता है कि इस मंत्र का जाप आर्थिक परेशानियों से राहत दिलाने में सहायक माना जाता है.

सफलता मंत्र

ऊँ ह्रीं त्रिं हुं फट्

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता की कामना के साथ इस मंत्र का जाप किया जाता है.

मंत्र जाप करते समय रखें इन बातों का ध्यान

मंत्र जाप करते समय मन को शांत रखना चाहिए. पूजा स्थल साफ-सुथरा हो और मां लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाकर मंत्रों का उच्चारण करना शुभ माना जाता है. शुक्रवार के दिन सफेद या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना भी कई लोग शुभ मानते हैं.