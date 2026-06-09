June Pradosh Vrat 2026: जून के पहले शुक्र प्रदोष व्रत पर बन रहा खास संयोग, जानिए सही डेट, मुहूर्त और पूजा का समय

June Pradosh Vrat 2026: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव की उपासना के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. यह व्रत हर महीने दो बार रखा जाता है. एक बार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को और दूसरी बार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को. मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन की कई परेशानियां दूर होती हैं.

जून 2026 का पहला प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ रहा है. शुक्रवार के दिन आने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा. धार्मिक दृष्टि से यह व्रत सुख, समृद्धि और पारिवारिक खुशहाली के लिए विशेष माना जाता है.

जून 2026 का पहला प्रदोष व्रत कब है?

जून महीने का पहला प्रदोष व्रत 12 जून 2026, शुक्रवार को रखा जाएगा.पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 12 जून को शाम 7 बजकर 36 मिनट पर शुरू होगी और 13 जून को शाम 4 बजकर 7 मिनट पर समाप्त होगी.उदयातिथि और प्रदोष काल के आधार पर 12 जून को ही शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा.

प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त

प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में करना सबसे शुभ माना जाता है.

प्रदोष काल मुहूर्त

प्रदोष व्रत तिथि: 12 जून 2026, शुक्रवार

त्रयोदशी तिथि प्रारंभ: शाम 7:36 बजे

त्रयोदशी तिथि समाप्त: 13 जून, शाम 4:07 बजे

प्रदोष काल: शाम 7:36 बजे से रात 9:25 बजे तक

इसी अवधि में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना शुभ माना जाएगा.

शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व

शुक्रवार का संबंध सुख-सुविधाओं, वैवाहिक जीवन और धन-संपत्ति से माना जाता है. ऐसे में शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत विशेष फलदायी माना जाता है.इस दिन ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है. शिव चालीसा और प्रदोष व्रत कथा का पाठ भी किया जा सकता है.

पूजा में क्या अर्पित करें?

भगवान शिव की पूजा में ये सामग्री अर्पित की जा सकती है.

बेलपत्र

गंगाजल

धतूरा

भांग

सफेद चंदन

अक्षत

सफेद पुष्प

फल और मिठाई