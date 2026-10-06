स्वयंभू शिवलिंग और संत की तपस्या…  900 साल पुराना है फिरोजाबाद का सिद्धेश्वर नाथ मंदिर, 41 दिन पूजा से पूरी होती मनोकामना

Siddheshwar Nath Mahadev Temple: फिरोजाबाद को आमतौर पर चूड़ियों के शहर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इसी शहर की गलियों में आस्था और रहस्य से जुड़ा एक ऐसा प्राचीन मंदिर भी है, जहां भगवान शिव को लेकर भक्तों की गहरी श्रद्धा है. मान्यता है कि दुली मोहल्ले में स्थित सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर करीब 900 साल पुराना है. मंदिर में स्थापित शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है. यही वजह है कि सावन और महाशिवरात्रि जैसे अवसरों पर यहां दूर-दूर से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजा के लिए पहुंचते हैं. पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक कथा और मान्यताएं-

स्वयंभू शिवलिंग की है मान्यता

स्थानीय मान्यता के अनुसार सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में विराजमान शिवलिंग किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित नहीं किया गया, बल्कि यह स्वयं प्रकट हुआ था. इसी कारण इसे स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने से मन को शांति मिलती है और भक्त की मनोकामना पूरी होने की राह बनती है. मंदिर की प्राचीनता को लेकर स्थानीय लोगों में अलग-अलग मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन मंदिर करीब 900 साल पुराना बताया जाता है. पीढ़ियों से लोग इस स्थान को भगवान शिव की विशेष कृपा वाला धाम मानते आए हैं.

संत रामलाल जी महाराज ने की थी तपस्या

मंदिर से जुड़ी एक और खास मान्यता संत रामलाल जी महाराज की तपस्या से जुड़ी है. बताया जाता है कि संत रामलाल जी महाराज ने इसी स्थान पर लंबे समय तक साधना की थी. उनकी तपस्या के कारण भी इस स्थान की धार्मिक महत्ता और बढ़ गई. स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि आस्था और आध्यात्मिक साधना का केंद्र भी है. यहां आने वाले भक्त भगवान शिव के सामने अपनी मनोकामना रखते हैं और जल, बेलपत्र, धतूरा और फूल आदि अर्पित करते हैं.

41 दिन की पूजा की खास मान्यता

सिद्धेश्वर नाथ मंदिर की सबसे चर्चित मान्यताओं में 41 दिनों तक लगातार पूजा करना शामिल है. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यदि कोई भक्त नियम और श्रद्धा के साथ लगातार 41 दिन तक भगवान शिव की पूजा करता है, तो उसकी मनोकामना पूरी हो सकती है. हालांकि यह धार्मिक आस्था और स्थानीय मान्यता का विषय है. भक्त इसे अपनी श्रद्धा, संकल्प और भगवान शिव के प्रति समर्पण से जोड़कर देखते हैं.

सावन में उमड़ते हैं श्रद्धालु

सावन के महीने में मंदिर में विशेष रौनक देखने को मिलती है. फिरोजाबाद के अलावा आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और भगवान शिव से सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं.