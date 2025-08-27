Home > धर्म > Ganesh Chaturthi 2025: सिर्फ मोदक ही नहीं, बप्पा को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाए ये चीजे जो है भगवान गणेश को अत्यंत प्रिये

Ganesh Chaturthi 2025: सिर्फ मोदक ही नहीं, बप्पा को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाए ये चीजे जो है भगवान गणेश को अत्यंत प्रिये

गणेश चतुर्थी का पावन पर्व हर साल भक्ति, उल्लास और शुद्धता का संगम लेकर आता हैं। इस दिन भक्तगण घरों और पंडालों में गणपति की स्थापना करते हैं, और उन्हें अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भोग अर्पित करते हैं। जानिए, कैसे सिर्फ मोदक एक भोग ही नहीं, बल्कि गणपति की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक बन चुका है और इसमें शामिल हैं कुछ और अद्भुत चीजें।

Published By: Ananya verma
Published: August 27, 2025 14:37:58 IST

Ganesh Chaturthi 2025: सिर्फ मोदक ही नहीं, बप्पा को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाए ये चीजे जो है भगवान गणेश को अत्यंत प्रिये

Ganesh Chaturthi 2025 Bhog Ideas: गणेश चतुर्थी का पावन पर्व हर साल भक्ति, उल्लास और शुद्धता का संगम लेकर आता हैं। इस दिन भक्तगण घरों और पंडालों में गणपति की स्थापना करते हैं, और उन्हें अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भोग अर्पित करते हैं। जानिए, कैसे सिर्फ मोदक एक भोग ही नहीं, बल्कि गणपति की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक बन चुका है और इसमें शामिल हैं कुछ और अद्भुत चीजें। 

मोदक: बप्पा की सबसे प्रिय मिठाई

मोदक भगवान गणेश की सबसे मनपसंद मिठाई है। ‘उकडीचे मोदक’ चावल के आटे से बनता है और इसमें गुड़-नारियल की मीठी भराई होती है। माना जाता है कि मोदक चढ़ाने से गणपति खुश होते हैं और भक्तों की इच्छाएँ पूरी करते हैं।

दुर्वा: पवित्र घास, शांति और आशीर्वाद का वाहन’

दुर्वा नाम की तीन पत्तियों वाली हरी घास भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। पूजा में इसे चढ़ाना शुभ माना जाता है। यह सिर्फ सजावट के लिए नहीं, बल्कि मन को शांत करने और इच्छाएँ पूरी करता है। मान्यता है कि दुर्वा चढ़ाने से गणपति जल्दी प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं।

फूल, जैसे जबा का फूल

शास्त्रों के अनुसार, गणेश पूजा में जबा का फूल विशेष महत्व रखता है। यह भगवान की वंदना और भक्त के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। रंग-बिरंगे फूलों से सजी पूजा मंडप की शोभा बढ़ जाती है।

सिंदूर और लाल रंग

गणेश जी को लाल रंग और सिंदूर बहुत प्रिय हैं। पूजा में इनका प्रयोग करने से शुभता बढ़ती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। माना जाता है कि सिंदूर चढ़ाने से बप्पा खुश होते हैं और भक्तों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।

लड्डू

मोदक के बाद लड्डू भी भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए प्रिय माने जाते हैं। खासकर मोतीचूर, बेसन, नारियल आदि विभिन्न प्रकार के लड्डू चढ़ाए जाते हैं, जो प्रेम और समृद्धि का संदेश देते हैं।

Tags: bhog ideasGanesh Chaturthi 2025prasadam ideas
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर दिन अपनाएं ये तरीके और पाएँ लंबे नेल्स

August 27, 2025

क्या है हेयरफॉल की असली वजह?जानकर रह जाएंगे हैरान

August 27, 2025

इन आदतों से बहुत जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं महिलाएं

August 27, 2025

केसर का पानी पीने से पुरुषों को मिलेंगे ये 5...

August 27, 2025

आँखों का धुंधलापन होगा दूर, आचार्य बालकृष्ण ने बताया सौंफ...

August 27, 2025

स्मेल , फ्रेग्नेंस और अरोमा में है बड़ा Difference यहां...

August 27, 2025
Ganesh Chaturthi 2025: सिर्फ मोदक ही नहीं, बप्पा को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाए ये चीजे जो है भगवान गणेश को अत्यंत प्रिये

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Ganesh Chaturthi 2025: सिर्फ मोदक ही नहीं, बप्पा को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाए ये चीजे जो है भगवान गणेश को अत्यंत प्रिये

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ganesh Chaturthi 2025: सिर्फ मोदक ही नहीं, बप्पा को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाए ये चीजे जो है भगवान गणेश को अत्यंत प्रिये
Ganesh Chaturthi 2025: सिर्फ मोदक ही नहीं, बप्पा को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाए ये चीजे जो है भगवान गणेश को अत्यंत प्रिये
Ganesh Chaturthi 2025: सिर्फ मोदक ही नहीं, बप्पा को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाए ये चीजे जो है भगवान गणेश को अत्यंत प्रिये
Ganesh Chaturthi 2025: सिर्फ मोदक ही नहीं, बप्पा को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाए ये चीजे जो है भगवान गणेश को अत्यंत प्रिये
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?