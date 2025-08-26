Home > अध्यात्म > इस Hartalika Teej 2025 पर अपने प्रियजनों को ये स्पेशल मेसेज और हार्दिक शुभकामनाएं भेज बनाए उनका त्योहार यादगार

इस Hartalika Teej 2025 पर अपने प्रियजनों को ये स्पेशल मेसेज और हार्दिक शुभकामनाएं भेज बनाए उनका त्योहार यादगार

भारत त्योहारों की भूमि है, जहाँ हर पर्व अपने साथ भक्ति, प्रेम और परंपराओं की महक लेकर आता है। इन्हीं खास त्योहारों में से एक है हरितालिका तीज, जो महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण और प्रिय पर्व माना जाता है। हरतालिका तीज खासकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 2025 में हरितालिका तीज 26 अगस्त को मनाया जाएगी। इस दिन महिलाएँ व्रत रखकर, सज-धजकर और भक्ति गीतों के साथ देवी पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं।

Published By: Ananya verma
Published: August 26, 2025 11:39:00 IST

इस Hartalika Teej 2025 पर अपने प्रियजनों को ये स्पेशल मेसेज और हार्दिक शुभकामनाएं भेज बनाए उनका त्योहार यादगार

हरतालिका तीज 2025

भारत त्योहारों की भूमि है, जहाँ हर पर्व अपने साथ भक्ति, प्रेम और परंपराओं की महक लेकर आता है। इन्हीं खास त्योहारों में से एक है हरतालिका तीज, जो महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण और प्रिय पर्व माना जाता है। हरतालिका तीज खासकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 2025 में हरतालिका तीज 26 अगस्त को मनाया जाएगी। इस दिन महिलाएँ व्रत रखकर, सज-धजकर और भक्ति गीतों के साथ देवी पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं।

कब है हरतालिका तीज 2025?  (Kab hai Hartalika Teej 2025)

हरतालिका तीज 2025 का पर्व 26 अगस्त, मंगलवार को मनाया जाएगा। यह खास दिन महिलाओं के लिए बेहद पावन माना जाता है, जब वे निर्जला व्रत रखकर माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दिन स्त्रियाँ सजधज कर, मेहंदी लगाकर और सोलह श्रृंगार करके भक्ति और प्रेम के साथ व्रत करती हैं और अपने वैवाहिक जीवन की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं।

हरतालिका तीज क्या है?

हरतालिका तीज एक पवित्र पर्व है, जो देवी पार्वती और भगवान शिव के दिव्य मिलन की याद दिलाता है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएँ निर्जला व्रत रखती हैं और अपने वैवाहिक जीवन की सुख-समृद्धि और पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं।

हरतालिका तीज कैसे मनाई जाती है?

व्रत और पूजा

महिलाएँ सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं और फिर पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत बिना जल और भोजन के किया जाता है, जो स्त्रियों की शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। शाम को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है।

पारंपरिक परिधान और श्रृंगार

हरतालिका तीज के अवसर पर महिलाएँ विशेष रूप से सजती-संवरती हैं। इस दिन वे लाल या हरे रंग की साड़ी पहनना शुभ माना जाता है। हाथों में चूड़ियाँ, माथे पर बिंदी, पैरों में महावर और हथेलियों पर खूबसूरत मेहंदी लगाना इस दिन का विशेष आकर्षण होता है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

कई जगहों पर महिलाएँ लोकगीत गाती हैं, नृत्य करती हैं और एक-दूसरे को मिठाई व उपहार देती हैं। हरितालिका तीज के दिन महिलाओं के आपसी स्नेह और भाईचारे को भी मजबूत करता है।

हरतालिका तीज 2025 के लिए शुभकामनाएँ और संदेश

परिवार और दोस्तों के लिए शुभकामनाएँ
“आपको हरतालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएँ। यह दिन आपके जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लेकर आए।” 
“माँ पार्वती आपके जीवन को सुख-शांति और प्रेम से भर दें।”
“आपका जीवन इस तीज की तरह रंगीन और उल्लासमय हो।”

 पति-पत्नी या जीवनसाथी के लिए रोमांटिक संदेश

“इस तीज पर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा प्रेम यूँ ही अमर बना रहे।”
“तुम्हारा साथ मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। हैप्पी हरतालिका तीज।”
“तेरे प्यार से हर त्योहार खास हो जाता है। शुभ हरितालिका तीज, मेरे जीवनसाथी।”

अतिरिक्त संदेश और शुभकामनाएँ

“आपको और आपके परिवार को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएँ।”
“यह तीज आपके जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए।”
“माँ पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे।”
“इस तीज पर आपका व्रत सफल हो और आपका जीवन सुखमय हो।”
“त्योहार को पूरे उत्साह और भक्ति के साथ मनाएँ और जीवन में नई ऊर्जा भरें।”

आखिर क्यों है हरतालिका तीज इतनी खास?

हरतालिका तीज सिर्फ उपवास और सजधज का पर्व नहीं, बल्कि यह भक्ति, प्रेम और आस्था का उत्सव है। यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण की नींव पर टिका होता है। जिस प्रकार माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पाया, उसी तरह यह पर्व हमें जीवन में धैर्य, विश्वास और निष्ठा रखने की प्रेरणा देता है।

Tags: Hartalika Teej 2025hartalika teej 2025 datehartalika teej kab haiHartalika Teej vratteej 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लंच हो या डिनर, 5 मिनट वाली टमाटर राइस रेसिपी...

August 25, 2025

पीरियड्स में तीज व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए 10...

August 25, 2025

जानिए प्रेगनेंसी के दौरान पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए

August 25, 2025

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025
इस Hartalika Teej 2025 पर अपने प्रियजनों को ये स्पेशल मेसेज और हार्दिक शुभकामनाएं भेज बनाए उनका त्योहार यादगार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

इस Hartalika Teej 2025 पर अपने प्रियजनों को ये स्पेशल मेसेज और हार्दिक शुभकामनाएं भेज बनाए उनका त्योहार यादगार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इस Hartalika Teej 2025 पर अपने प्रियजनों को ये स्पेशल मेसेज और हार्दिक शुभकामनाएं भेज बनाए उनका त्योहार यादगार
इस Hartalika Teej 2025 पर अपने प्रियजनों को ये स्पेशल मेसेज और हार्दिक शुभकामनाएं भेज बनाए उनका त्योहार यादगार
इस Hartalika Teej 2025 पर अपने प्रियजनों को ये स्पेशल मेसेज और हार्दिक शुभकामनाएं भेज बनाए उनका त्योहार यादगार
इस Hartalika Teej 2025 पर अपने प्रियजनों को ये स्पेशल मेसेज और हार्दिक शुभकामनाएं भेज बनाए उनका त्योहार यादगार
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?