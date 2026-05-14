Home > धर्म > Kokilavan Shani Temple: दिल्ली के पास स्थित है शनिदेव का प्रसिद्ध मंदिर, जानिए कोकिला वन की कहानी और साढ़ेसाती से मुक्ति की मान्यता

Kokilavan Shani Temple: दिल्ली के पास स्थित है शनिदेव का प्रसिद्ध मंदिर, जानिए कोकिला वन की कहानी और साढ़ेसाती से मुक्ति की मान्यता

Kokilavan Shani Temple: कोकिला वन से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने के लिए भगवान शिव ने हाथी का रूप धारण किया था. उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित यह स्थान आज शनि भक्तों के लिए प्रमुख आस्था केंद्र माना जाता है. यहां परिक्रमा और सूर्यकुंड स्नान से शनि दोष, साढ़ेसाती और ढैय्या से राहत मिलने की मान्यता है.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: May 14, 2026 7:04:37 PM IST

शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए भगवान शिव बने थे हाथी
शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए भगवान शिव बने थे हाथी


कोकिलावन शनि मंदिर: कर्मफलदाता शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है. मान्यता है कि जब शनिदेव किसी व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं तो उसे जीवन में सुख, सफलता और समृद्धि मिलती है, लेकिन उनकी वक्र दृष्टि पड़ने पर व्यक्ति को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. पौराणिक कथाओं में एक ऐसा प्रसंग भी मिलता है, जब स्वयं देवों के देव भगवान शिव भी शनि के प्रभाव से नहीं बच सके और उन्हें हाथी का रूप धारण करना पड़ा. यह घटना उत्तर प्रदेश के कोकिलावन शनि मंदिर से जुड़ी मानी जाती है, जहां आज भी हजारों श्रद्धालु शनि दोष से मुक्ति की कामना लेकर पहुंचते हैं.

जब शनिदेव ने भगवान शिव को दी अपनी वक्र दृष्टि की सूचना

पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन शनि देव कैलाश पर्वत पर अपने गुरु Lord Shiva से मिलने पहुंचे. भेंट के दौरान शनिदेव ने भगवान शिव से कहा कि अगले दिन से उनकी राशि में शनि का प्रवेश होने वाला है और उन पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ेगी. यह सुनकर भगवान शिव आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने शनिदेव से पूछा कि यह प्रभाव कितने समय तक रहेगा. शनिदेव ने उत्तर दिया कि उनकी वक्र दृष्टि तीन प्रहर तक प्रभावी रहेगी. भगवान शिव ने यह सुनते ही विचार किया कि उन्हें किसी तरह शनि की दृष्टि से बचना होगा.

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शनि के प्रभाव से बचने के लिए शिवजी पहुंचे कोकिला वन

अगले दिन भगवान शिव कैलाश छोड़कर धरती पर आ गए. मान्यता है कि वह सीधे कोकिलावन शनि मंदिर पहुंचे और यहां उन्होंने स्वयं को हाथी के रूप में परिवर्तित कर लिया. पूरे दिन वह हाथी के वेश में जंगल में घूमते रहे ताकि शनिदेव की दृष्टि उन पर न पड़ सके. आज भी यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र बना हुआ है. यहां स्थित शनिदेव मंदिर में दूर-दूर से भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं और शनि दोष, साढ़ेसाती व ढैय्या से मुक्ति की कामना करते हैं.

शाम होते ही सामने आया शनि की वक्र दृष्टि का प्रभाव

जब शाम हुई तो भगवान शिव ने सोचा कि अब शनि का प्रभाव समाप्त होने वाला होगा. इसके बाद वह अपने वास्तविक स्वरूप में कैलाश लौट आए. वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि शनिदेव पहले से ही उनका इंतजार कर रहे हैं. भगवान शिव ने शनिदेव से कहा कि उनकी वक्र दृष्टि का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा. इस पर शनिदेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनकी दृष्टि के कारण ही भगवान शिव को पूरे दिन देव योनि छोड़कर पशु योनि में हाथी के रूप में रहना पड़ा. यही शनि की वक्र दृष्टि का प्रभाव था. यह सुनकर भगवान शिव शनिदेव से प्रसन्न हुए और उन्हें दंड अधिकारी का पद प्रदान किया. तभी से शनिदेव को कर्मों के अनुसार फल देने वाला देवता माना जाता है.

कोकिला वन से जुड़ी दूसरी पौराणिक मान्यता

कोकिलावन शनि मंदिर को लेकर एक अन्य मान्यता भी प्रचलित है. कहा जाता है कि यहां शनि देव  नेभगवान कृष्ण के दर्शन पाने के लिए कठोर तपस्या की थी. शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें कोयल के रूप में दर्शन दिए थे. इसी कारण इस स्थान को कोकिला वन कहा जाता है.

शनि दोष से मुक्ति के लिए लगाते हैं परिक्रमा

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में कोसी कलां के पास स्थित यह धार्मिक स्थल शनि भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है. यहां लगभग चार किलोमीटर लंबी परिक्रमा की जाती है. मान्यता है कि जो श्रद्धालु श्रद्धा भाव से यहां परिक्रमा करता है, उसे शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के प्रभाव से राहत मिलती है. यहां स्थित सूर्यकुंड का भी विशेष महत्व बताया गया है. श्रद्धालु पहले सूर्यकुंड में स्नान करते हैं और उसके बाद परिक्रमा लगाते हैं. माना जाता है कि ऐसा करने से शनि दोष का प्रभाव कम होता है और जीवन में सुख-शांति आती है.

Tags: shani sade sati remedies
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