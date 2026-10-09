हैदराबाद से 30 KM दूर 1000 साल पुराना शिवालय! चट्टान के छोटे छेद से होते हैं शिवलिंग के दर्शन, Pushpa की हुई थी शूटिंग

Elakonda Shivalayam Hyderabad: क्या आपने कभी ऐसे शिवालय के बारे में सुना है, जहां भगवान शिव के दर्शन खुले गर्भगृह में नहीं, बल्कि चट्टान में बने एक छोटे से छेद से होते हैं? तेलंगाना में हैदराबाद के पास स्थित एलाकोंडा शिवालय अपनी इसी खासियत के लिए चर्चा में रहता है. प्राचीन मंदिर, प्राकृतिक चट्टानों और रहस्यमयी गुफाओं से जुड़ी मान्यताएं इस जगह को खास बनाती हैं. इतना ही नहीं, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से भी इस स्थान का कनेक्शन बताया जाता है. फिल्म Pushpa और Arya की शूटिंग से जुड़ी चर्चाओं के कारण भी यह जगह सिनेमा प्रेमियों का ध्यान खींचती है. पढ़िए मंदिर से जुड़ी मान्यताएं और कथा-

हैदराबाद के पास कहां है एलाकोंडा शिवालय?

एलाकोंडा शिवालय तेलंगाना के विकाराबाद क्षेत्र में स्थित बताया जाता है. हैदराबाद से इसकी दूरी करीब 30 किलोमीटर बताई जाती है, हालांकि यात्रा की वास्तविक दूरी चुने गए रास्ते और शुरुआती स्थान के अनुसार अलग हो सकती है. प्राकृतिक वातावरण और चट्टानी भूभाग के बीच स्थित यह जगह धार्मिक आस्था रखने वालों के साथ-साथ इतिहास और प्रकृति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को भी आकर्षित करती है.

1000 साल पुराना है यह शिवालय

स्थानीय विवरणों में इस मंदिर को करीब 1000 साल पुराना बताया जाता है और इसका संबंध काकतीय राजवंश से जोड़ा जाता है. हालांकि, मंदिर की सटीक आयु और निर्माण से जुड़े दावों की पुष्टि के लिए ऐतिहासिक या पुरातात्विक स्रोतों की जरूरत है.

छोटे से छेद से होते हैं भूगर्भ शिवलिंग के दर्शन

इस शिवालय की सबसे दिलचस्प विशेषता भूगर्भ शिवलिंग से जुड़ी बताई जाती है. मान्यता के अनुसार, शिवलिंग चट्टान के नीचे स्थित है और श्रद्धालु चट्टान में बने एक छोटे से छेद से इसके दर्शन करते हैं. यही अनोखा स्वरूप इस मंदिर को दूसरी जगहों से अलग पहचान देता है. भक्तों के लिए यह स्थान केवल पूजा का केंद्र नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति आस्था और श्रद्धा से जुड़ा अनुभव भी है. मंदिर की प्राकृतिक बनावट और चट्टानों के बीच स्थित होने के कारण यहां आने वाले लोगों की जिज्ञासा और बढ़ जाती है.

श्रीशैलम और काशी तक जाती हैं गुफाएं?

एलाकोंडा शिवालय के आसपास प्राचीन गुफाओं का भी उल्लेख मिलता है. स्थानीय मान्यताओं में यहां मौजूद दो गुफाओं को श्रीशैलम और काशी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों से जोड़कर देखा जाता है. इन गुफाओं को लेकर कई तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन इनके वास्तव में उन स्थानों तक पहुंचने का कोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध हुए बिना इस दावे को ऐतिहासिक तथ्य नहीं माना जा सकता. फिर भी, गुफाओं और चट्टानी संरचनाओं से जुड़ी ये कहानियां इस जगह के रहस्यमयी आकर्षण को बढ़ाती हैं.

फिल्मों की शूटिंग से भी जुड़ा है नाम

एलाकोंडा क्षेत्र का संबंध तेलुगु फिल्मों Pushpa और Arya की शूटिंग से भी बताया जाता है. फिल्मों की शूटिंग से जुड़े ऐसे दावे किसी जगह को पर्यटन के लिहाज से लोकप्रिय बना सकते हैं.