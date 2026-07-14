नीलांचल की छांव में, महाबाहु का वास ‘पुरी’ की हर सुबह जैसे बैकुंठ का अहसास; जगन्नाथ पुरी रथयात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जानें पूरी खबर

Odisha News: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए ओडिशा सरकार ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं. ओडिशा के पुरी में 2026 की रथ यात्रा के लिए अभूतपूर्व और बहु-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है.

”नील चक्र पर लहराती है ध्वजा अपार

पुरी की गलियों में उमड़ा है जनसैलाब”

16 जुलाई को आयोजित होने वाली इस ऐतिहासिक यात्रा में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के पुरी पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस, अग्निशमन सेवा, तटरक्षक दल, लाइफगार्ड, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार ने बहुस्तरीय रणनीति तैयार की है, जिसमें आधुनिक तकनीक के साथ-साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी.

12,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, रथ यात्रा के दौरान पुरी शहर में करीब 12,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रहेगी. इनमें ओडिशा पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल और अन्य विशेष इकाइयों के जवान शामिल होंगे. श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में 70 पुलिस सहायता केंद्र (Police Aid Posts) भी स्थापित किए जाएंगे.

448 प्रशिक्षित लाइफगार्ड तैनात किए

समुद्र तट पर सुरक्षा को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है. पुरी बीच और अन्य जल क्षेत्रों में सरकारी एवं निजी संस्थाओं के 448 प्रशिक्षित लाइफगार्ड तैनात किए जाएंगे. इनके साथ छह पावर बोट भी तैयार रहेंगी, ताकि डूबने जैसी घटनाओं में तत्काल बचाव अभियान चलाया जा सके। लाइफगार्ड श्रद्धालुओं और पर्यटकों को समुद्र की तेज धाराओं और संभावित खतरों के प्रति भी लगातार जागरूक करेंगे.

अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा

जानकारी के अनुसार अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग की ओर से कुल 1,789 कर्मियों की तैनाती की जाएगी. इनमें चार मुख्य अग्निशमन अधिकारी, 108 वरिष्ठ अधिकारी, 721 अग्निशमन कर्मी, 175 होमगार्ड, 333 सिविल डिफेंस स्वयंसेवक और 448 लाइफगार्ड शामिल हैं। इसके अलावा 72 विशेष वाहन, 56 फायर पंप और छह पावर बोट भी सेवा में लगाए जाएंगे.

मॉक ड्रिल की व्यवस्था

रथ यात्रा से पहले पुलिस ने बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल भी आयोजित की. इस अभ्यास में भगवान बलभद्र के तालध्वज, भगवान जगन्नाथ के नंदीघोष और देवी सुभद्रा के देवदलन रथ का प्रतीकात्मक प्रदर्शन कर सुरक्षा बलों ने रथ खींचने, भीड़ नियंत्रण, आपातकालीन निकासी और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का अभ्यास किया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे अभ्यास की निगरानी की.

इधर, पुरी समुद्र तट पर लाइफगार्डों ने भी विशेष मॉक ड्रिल कर समुद्र में फंसे लोगों को बचाने, प्राथमिक उपचार देने और आपातकालीन बचाव अभियान का अभ्यास किया. उन्हें रथ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है.

ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल

रथ यात्रा के दौरान भीड़ और यातायात की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके अलावा बड़दांडा (ग्रैंड रोड) और अन्य संवेदनशील स्थानों पर 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी.

सुखद अनुभव के लिए आशावान

प्रशासन का लक्ष्य है कि लाखों श्रद्धालु सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण वातावरण में महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा का दर्शन कर सकें और सुखद अनुभव के साथ अपने घर लौटें.