Home > धर्म > एकलव्य था पूर्वजन्म का राक्षस मणिमान? अर्जुन से था जन्मों पुराना संबंध, जानें द्रोणाचार्य के अंगूठा मांगने का रहस्य

एकलव्य था पूर्वजन्म का राक्षस मणिमान? अर्जुन से था जन्मों पुराना संबंध, जानें द्रोणाचार्य के अंगूठा मांगने का रहस्य

Eklavya and Maniman Story: महाभारत की कथा में एकलव्य का नाम आते ही सबसे पहले उस बालक की तस्वीर सामने आती है, जिसने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर बिना प्रत्यक्ष शिक्षा के धनुर्विद्या में अद्भुत निपुणता हासिल कर ली थी. फिर द्रोणाचार्य ने दक्षिणा में अंगूठा मांगकर सपना तोड़ दिया था. लेकिन, क्या एकलव्य की कहानी सिर्फ गुरु दक्षिणा में अंगूठा देने तक सीमित थी? पढ़िए महाभारत से जुड़ी रोचक कथा-

By: Lalit Kumar | Published: September 30, 2026 9:25:49 AM IST

Eklavya and Maniman Story
Eklavya and Maniman Story


Eklavya and Maniman Story: महाभारत की कथा में एकलव्य का नाम आते ही सबसे पहले उस बालक की तस्वीर सामने आती है, जिसने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर बिना प्रत्यक्ष शिक्षा के धनुर्विद्या में अद्भुत निपुणता हासिल कर ली थी. फिर द्रोणाचार्य ने दक्षिणा में अंगूठा मांगकर सपना तोड़ दिया था. लेकिन, क्या एकलव्य की कहानी सिर्फ गुरु दक्षिणा में अंगूठा देने तक सीमित थी? एक लोककथा में उसके जन्म को एक पुराने प्रसंग से जोड़ा जाता है. मान्यता है कि एकलव्य पूर्वजन्म में मणिमान नाम का राक्षस था और उसका अर्जुन से संबंध भी नया नहीं था. यही कथा द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य से अंगूठा मांगने के पीछे एक अलग रहस्य की ओर इशारा करती है. पढ़िए महाभारत से जुड़ी रोचक कथा-

कौन था मणिमान?

प्रचलित कथाओं में मणिमान को एक शक्तिशाली असुर बताया गया है. उसके बारे में अलग-अलग परंपराओं में अलग विवरण मिलते हैं. कुछ लोककथाएं उसके पूर्वजन्म और बाद के जन्म को एक-दूसरे से जोड़ती हैं और मानती हैं कि कर्मों के प्रभाव से उसका जन्म एकलव्य के रूप में हुआ. इस मान्यता के अनुसार, एकलव्य के भीतर असाधारण युद्ध-कौशल और धनुर्विद्या की प्रतिभा केवल वर्तमान जन्म का परिणाम नहीं थी, बल्कि उसके पूर्वजन्म से जुड़ी हुई थी. हालांकि, एकलव्य को मणिमान का पुनर्जन्म बताने वाली यह कथा मूल महाभारत की सर्वमान्य कथा नहीं है.

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अर्जुन से क्या था जन्मों पुराना संबंध?

एकलव्य और अर्जुन की कहानी महाभारत में प्रतिद्वंद्विता के रूप में सामने आती है. एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर उनकी मिट्टी की प्रतिमा के सामने अभ्यास किया और इतना कुशल धनुर्धर बन गया कि उसकी प्रतिभा देखकर अर्जुन की श्रेष्ठ धनुर्धर बनने की स्थिति पर सवाल खड़ा हो सकता था. लोककथाओं में इसी प्रसंग को पिछले जन्मों के कर्मों से जोड़कर देखा गया है. मान्यता है कि अर्जुन और एकलव्य के बीच यह संबंध केवल उस जन्म तक सीमित नहीं था. उनके बीच पूर्वजन्म के कर्मों का प्रभाव भी था.

द्रोणाचार्य ने क्यों मांगा अंगूठा?

महाभारत की कथा के अनुसार, द्रोणाचार्य ने अर्जुन से वादा किया था कि वे उसे संसार का महानतम धनुर्धर बनाएंगे. जब एकलव्य ने स्वयं अभ्यास करके असाधारण कौशल हासिल कर लिया, तब द्रोणाचार्य ने उससे गुरु दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया. एकलव्य ने बिना विरोध किए अपना अंगूठा काटकर गुरु को अर्पित कर दिया. इसके बाद उसकी धनुर्विद्या पहले जैसी नहीं रही. यही प्रसंग महाभारत की सबसे चर्चित और भावुक घटनाओं में गिना जाता है.

Tags: Dharmhome-hero-pos-9Mahabharat Storyreligion news
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