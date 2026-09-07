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एकलव्य ने अगले जन्म में लिया द्रोणाचार्य से बदला! फिर बना था धृष्टद्युम्न, जानें कैसे बना गुरु की मृत्यु का कारण

Eklavya Dhrishtadyumna Rebirth: महाभारत काल में एकलव्य ने बिना गुरु के सामने सीखे ही ऐसी धनुर्विद्या हासिल कर ली थी. लेकिन, गुरु द्रोणाचार्य ने दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया था. कहा जाता है कि एकलव्य ने अगले जन्म में द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म लिया और अंततः वही द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बना.

By: Lalit Kumar | Published: September 7, 2026 8:46:10 AM IST

Eklavya Dhrishtadyumna Rebirth
Eklavya Dhrishtadyumna Rebirth


Eklavya Dhrishtadyumna Rebirth: महाभारत की कहानी में गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य का प्रसंग सबसे ज्यादा भावुक करने वाली घटनाओं में गिना जाता है. एकलव्य ने बिना गुरु के सामने सीखे ही ऐसी धनुर्विद्या हासिल कर ली थी. वो इतने बड़ा धनुर्धर बन गया था कि अर्जुन को भी चुनौती दे सकता था. लेकिन, गुरु द्रोणाचार्य ने दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया था. एकलव्य के गुरु-दक्षिणा में अपना अंगूठा देने के बाद उसका जीवन बदल गया. यहीं से एक बेहद रोचक लोकप्रिय मान्यता जन्म लेती है- कहा जाता है कि एकलव्य ने अगले जन्म में द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म लिया और अंततः वही द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बना. लेकिन, क्या यह सच में सही है? आइए जानते हैं इस दिलचस्प कथा का पूरा रहस्य.

एकलव्य कौन था?

एकलव्य निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र था. वह धनुर्विद्या सीखना चाहता था और द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानता था. लेकिन, द्रोणाचार्य ने उसे औपचारिक शिक्षा देने से मना कर दिया. इसके बाद एकलव्य ने जंगल में द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उसे गुरु मानकर अभ्यास शुरू कर दिया. कठोर साधना के बाद वह असाधारण धनुर्धर बन गया.

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एक दिन जब द्रोणाचार्य को पता चला कि एकलव्य ने इतनी उत्कृष्ट धनुर्विद्या सीख ली है, तो उन्होंने उससे गुरु-दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया. एकलव्य ने बिना सवाल किए अपना अंगूठा काटकर गुरु को अर्पित कर दिया. यहीं से उसके साथ हुए अन्याय और बदले की कथा को लेकर कई लोककथाएं प्रचलित हुईं.

अगले जन्म में धृष्टद्युम्न बनने की कहानी

लोककथा के अनुसार, एकलव्य के मन में द्रोणाचार्य के प्रति गहरा आक्रोश पैदा हुआ. मान्यता है कि, अगले जन्म में उसने धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म लिया और उसका उद्देश्य ही द्रोणाचार्य का अंत करना था. हालांकि, मूल संस्कृत महाभारत में धृष्टद्युम्न को एकलव्य का पुनर्जन्म नहीं बताया गया है. यह संबंध बाद की लोकपरंपराओं और लोकप्रिय कथाओं में मिलता है.

कैसे हुआ धृष्टद्युम्न का जन्म?

महाभारत के अनुसार, पांचाल नरेश द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच पुरानी दुश्मनी थी. द्रोणाचार्य ने द्रुपद को युद्ध में पराजित करके उनके राज्य का एक हिस्सा ले लिया था. द्रुपद के मन में इसका बदला लेने की इच्छा थी. इसके बाद उन्होंने ऐसा यज्ञ कराया, जिससे उन्हें द्रोणाचार्य का वध करने वाला पुत्र प्राप्त हो. इसके बाद यज्ञ की अग्नि से धृष्टद्युम्न प्रकट हुए. उनके जन्म के साथ ही यह भविष्यवाणी जुड़ी थी कि वे द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनेंगे. 

धृष्टद्युम्न ने कैसे किया द्रोणाचार्य का वध?

कुरुक्षेत्र युद्ध के 15वें दिन द्रोणाचार्य कौरव सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में थे. उन्हें रोकना पांडवों के लिए बेहद मुश्किल हो रहा था. तब द्रोणाचार्य को विचलित करने के लिए यह खबर फैलाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया है. दरअसल, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया था. युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कहा- ‘अश्वत्थामा मारा गया’, और इसके बाद धीमी आवाज में हाथी होने की बात कही गई. अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार रख दिए. इसी दौरान धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया.

Tags: Dharmmahabharata storyreligion news
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