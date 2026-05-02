संतान सुख से लेकर धन लाभ तक! एकदंत संकष्टी चतुर्थी पर करें ये उपाय और बदलें किस्मत

Ekdant Sankashti Chaturthi 2026: ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकदंत संकष्टी चतुर्थी इस साल 5 मई 2026 को मनाई जाएगी. यह दिन भगवान गणेश के एकदंत स्वरूप को समर्पित है, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता माना जाता है. इस बार की संकष्टी चतुर्थी इसलिए भी खास है क्योंकि यह मंगलवार को पड़ रही है, जिससे यह अंगारकी चतुर्थी बन रही है.

तिथि और शुभ मुहूर्त

चतुर्थी तिथि की शुरुआत 5 मई सुबह 5:24 बजे से होगी और इसका समापन 6 मई सुबह 7:51 बजे पर होगा.

पूजा के लिए श्रेष्ठ समय

सुबह: 8:58 बजे से दोपहर 1:58 बजे तक

रात्रि: 8:18 बजे से 9:13 बजे तक

इस दिन शिव योग का भी निर्माण हो रहा है, जो पूजा-पाठ के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है.

चंद्रोदय का समय

संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्र दर्शन का विशेष महत्व होता है.

5 मई 2026 को चंद्रमा रात 10:35 बजे उदित होगा.

चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है.

पूजा विधि (सरल तरीके से)

सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें और व्रत का संकल्प लें.

भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं.

गणपति को दूर्वा, सिंदूर और आंक के फूल अर्पित करें.

मोदक या लड्डू का भोग लगाएं.

संतान सुख के लिए संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करें.

पूजा के बाद जरूरतमंदों को अन्न, जल या धन का दान करें.

एकदंत स्वरूप की कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, जब भगवान शिव से मिलने आए परशुराम जी को गणेश जी ने रोका, तो क्रोधित होकर उन्होंने अपने परशु से प्रहार कर दिया. इस प्रहार से गणेश जी का एक दांत टूट गया, जिसके बाद वे एकदंत नाम से प्रसिद्ध हुए.एक अन्य कथा के अनुसार, गणेश जी ने मदासुर नामक दैत्य का वध कर देवताओं की रक्षा की, जिससे उनका यह स्वरूप और भी पूजनीय बन गया.

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